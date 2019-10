Luthy Nascimento e Barbara Sousa são os novos Mister e Miss Brasil 2019

Foram eleitos os novos Mister Brasil Universo 2019 e a Miss Brasil Next Generation 2019. O evento aconteceu essa semana nos dias 23 e 24 /10 no complexo Vogue Square na Barra da Tijuca – RJ. Os eleitos deste ano foram os jovens modelos Barbara Sousa (Miss Piauí ) e o modelo Luthyenderson Nascimento ( Mister Paraná ).



O evento produzido pelo empresário e promotor de eventos Ralph Santos, Primeiro brasileiro a conquistar o Mister Universo em 2011, contou com a presença de algumas personalidades do mundo artístico no corpo de jurados.



