Logo mais este colunista receberá amigos e colunáveis com uma saborosa entrada, jantar, sobremesa e bolo para comemorar a vida, que é linda, bela e viva a vida





Data e festa

Este BL, que aniversariou dia 14 de outubro e comemorei individualmente em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, hoje, a partir das 19h, reunirá um seleto grupo de amigos para comemorar a data com direito a presenças de alguns amigos, parceiros e meus chefes dos meios de comunicação que trabalho, como jornal, portal, TV e rádio. Nossa festa acontece no requintado restaurante Amalfitano.





Os queridos Ricardo Brandão e Samuel, homens de negócios da aréa de automóveis, um show a parte, são nota dez







A querida empresária Van Fernandes clicada em recente acontecimento social na verde cap, chique toda









Linda

Mensagem que a querida Ana Paula Lacerda nos enviou com carinho, tudo por conta da nossa amizade. Obrigado, querida.

Preparar

O conceituado chefe de cozinha Paulino Neto é quem vai preparar as entradas e o farto jantar que irei servir aos amigos e convivas no meu niver.

Missa

Será dia 4 de novembro a missa de um mês a favor da alma do jovem jornalista Egídio Brito. O evento religioso acontecerá na igreja da Santíssima Trindade, na Primavera.

Cara

Fica pálida cara sem-vergonha. Ah, tá, pensei que fosse ficar vermelha.





Amigo engenheiro Mizael e Gracinha, hoje também abrilhantam esta salada





Elesbão Alcantara com sua esposa Maria Mercês Alcantara. Casal do bem, são amigos e participativos







Sucessão municipal

Todos os dias surgem novos pretensos candidatos à sucessão do prefeito Firmino Filho no Palácio da Cidade, bem como à Câmara Municipal de Teresina. No PT, a disputa para ter o nome indicado como pré-candidato a prefeito está entre os deputados Franzé Silva e Fábio Novo, e Júnior do MP3.

Novidades do cinema

Os Cinemas Teresina realizam com exclusividade a pré-estreia do premiado longa-metragem ‘A Vida Invisível’, nos dias 01 e 02 de novembro, às 21h20. Outra pré-estreia do cinema é o documentário ‘Meu Amigo Fela’, com sessão no domingo (03), às 10h30. Ainda chegam aos Cinemas Teresina os filmes ‘A Família Addams’, ‘O Exterminador do Futuro - Destino Sombrio’ e ‘Maria do Caritó’.

Feriado

Depois dos feriados do dia 12, da Padroeira do Brasil, e 19, Dia do Piauí, mais um feriado vai cair no sábado, o de Finados, 2 de novembro, data consagrada a todos os santos. Dia para referenciar os nossos ententes queridos nos cemitérios, dia de acender velas.

O querido amigo Hélio Melo e sua noiva Iara Caline em noite de evento vip na zona Leste da cap





Um dos mais bonitos – e pouco explorado - litorais do país, Barra Grande do Piauí é sem dúvida um dos lugares mais incríveis para quem busca uma opção de réveillon no Nordeste, mas quer uma experiência mais exclusiva e menos óbvia que outros destinos famosos por lá. Iquinho Facchini, sócio da Multicase, que realiza pelo terceiro ano consecutivo o Réveillon Piawaii, explica as mudanças estratégicas para a edição deste ano: “Trouxemos parceiros que são fortes em mailing qualificado, que vão agregar muito no mix de pessoas acostumadas a frequentar os principais hotsposts do verão. Além disso, investimos em um line up bem diversificado para agradar todos os gostos e teremos uma programação maior durante o dia.”





BetoBETOBeto Loyola