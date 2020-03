Mensagem

Boa noite amigo Beto Loyola! Aos poucos estou conseguindo olhar as mensagens do WhatsApp. Obrigado pelas orações! Foram dias muito difíceis, mas Deus providenciou minha recuperação. Fiquei internado por 12 dias, destes foram 8 na UTI (6 entubado), mas melhorando a passos largos... até que recebi na sexta-feira o resultado do segundo exame já negativo. Primeiro caso confirmado de cura do Covid-19 no Piauí e, se Deus quiser, teremos muitos outros livramentos. Estou concluindo esta missão e em breve estarei de volta à vida normal. Mais uma vez, minha gratidão pela força! Que Deus nos abençoe nessa luta contra o vírus. Venceremos! Abraço amigo.

Povo



Que gosta de babar, inclusive quem fez tudo errado no passado, uns tomando dinheiro emprestado para não pagar nunca, mesmo com o seu canudo na mão e hoje trabalhando na área da saúde e outras profissões.

Emenda

Preocupada com o aumento no número de infectados pelo novo coronavírus em Teresina, a vereadora Pollyanna Rocha (PV) destinou parte de suas emendas parlamentares para a Fundação Municipal de Saúde (FMS). O montante deverá ser utilizado para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Leitor inconveniente

Um governante estava em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, quando foi interagir com o público. Ao ler os comentários, se deparou com a opinião de um espectador um tanto que inconveniente. “Esse.... tem muito é chifre”, disse o internauta que, além de deselegante, entrou na vida pessoal do político. Coisa que ninguém tem nada a ver. Não vem que não tem!

Interior

Engraçado o novo prefeito de São José do Divino tomou posse sobre vídeo conferência, tudo por causa do coronavírus; enquanto têm prefeitos do interior do estado enchendo a cara nos seus sítios acompanhado dos seus puxa-sacos.

E mais

Começaram a saquear supermercados no Brasil, eu nem digo nada.

Em tempo



De cumprimentos para a querida empresária, Mirian Demes que aniversariou dia 30 de março, parabéns amiga.

Vazia

Muita gente pobre com suas mesas vazias e alguns ricos ainda reclamam das medidas governamentais.

Energia Solidária

A Equatorial Piauí doou ao Governo produtos de higiene que faltavam em hospitais e postos de saúde do Estado. Uma valorosa iniciativa no combate à COVID-19!



Júlia tem dado certo em seus negócios na quarentena, as comidas típicas dela estão em alta







Parabéns para a empresária Mirian Demes, que aniversariou recentemente. Na foto com sua amiga Vera Lobão







O diretor do maior grupo funerário do Piauí, Diego Oliveira, celebra nova idade nesta terça-feira (31). O jovem comemora a data em família aqui na Capital.







Bom dia família linda







Amigo, Marcelo da metrópole em boa companhia, bom dia queridos