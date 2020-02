Deputada Iracema Portella, procuradora da Mulher na Câmara, durante solenidade de lançamento do projeto “Conectando Mulheres, Defendendo Direitos”, com a presença do Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ybãnez, representante da ONU Mulheres Brasil, Anastasia Divinskaya e Niky Facianc, ONU. O encontro foi para firmar parcerias estratégicas com o objetivo de fortalecer ações em torno da prevenção à violência contra mulheres.





Meu amigo Daniel diretor da FFP, só tem a cara fechada mais é competente, trabalhador e gente do bem.





A querida advogada, Conceição Carcará sempre muito gentil e elegante, salve nossa amizade que é de longas datas





Oscar 2020

Para deixar os teresinenses por dentro da maior premiação do cinema mundial, os Cinemas Teresina trazem de volta os principais filmes concorrentes ao Oscar 2020 são eles: ‘Parasita’, ‘O Farol’, ‘Dor e Glória’, ‘Coringa’, ‘1917’, ‘Os Miseráveis’ e ‘Era Uma Vez em...Hollywood’. Além disso, tem pré-estreia de ‘Instinto’ e estreia nacional de ‘Judy - Muito Além do Arco-íris’.

Pesquisa

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec) recebeu 14 estudantes universitários que foram selecionados para somar à equipe de pesquisa da Coordenação de Turismo. O objetivo é que realizem levantamento de dados sobre o Corso de Teresina, cuja aplicação dos questionários ocorrerá no sábado (15).

O simpático e bonitão Leonardo Passos, diretor superintendente do IBGE no Piaui será um dos nossos homenageados dia 23 de abril como destaque do ano





Casal, Ricardo e Romina Paradizo Brandão, amigos, simpáticos e sempre de bem com a vida





Niver

Fátima Sousa foi passar a data do seu aniversário em Val Paraíso com seu esposo Edmilson.

Esperam

O casal, João Henrique Sousa e Michele estão felizes da vida e esperam em 2020 um filho para completar a felicidade do casal.

Nomes

Valdinar e Jonhatan do Personal Estudio são gente fina e fazem um excelente trabalho.

Chic



Os nomes que vou homenagear dia 23 abril como destaque do ano.



Todo feliz Abelardo com seu grande amigo João Henrique Sousa no dia do aniversário dele

Artes de Março

Toda a pluralidade de estilos musicais, dança, moda, cinema e arte dos anos 90 serão resgatadas em um dos maiores festivais de arte e cultura do Piauí, o Artes de Março. “Geração 90” será o tema da edição 2020. A escolha faz um resgate da riqueza cultural de toda uma geração por meio da música, do cinema, de exposição e de dança. Entre os dias 5 e 11 de março acontece a III Mostra de Cinema Artes de Março com exibição gratuita dos melhores filmes do cinema italiano. Já programação musical inicia no dia 8 de março e seguem até o dia 20, contemplando muitos gêneros e estilos dá época como rock, pagode, POP, sertanejo e forró.



Camila Viana durante a comemoração de seu aniversário em um lugar chic da verde cap