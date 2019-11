Jornalista saíram aos tapas durante programa

Coisa feia

Os jornalistas Augusto Nunes, da Jovem Pan, Veja e Record, e o famoso Glenn Greenwald, do The Intercept, saíram aos tapas durante participação no programa Pânico, da Jovem Pan, ontem. A agressão aconteceu depois de Glenn chamar Nunes de covarde por ter feito comentários sobre os seus filhos com o deputado David Miranda. A briga viralizou nas redes sociais.

O cantor Raimundo Fagner estará hoje, a partir das 19h no Teresina shopping para noite de autógrafos e amanhã em show no Theresina Hall, O evento é o mais esperado pela galera que curte os grandes sucessos do artista







Mais um registro da comemoração do niver deste BL, em restaurante chic da zona Leste, onde pessoas amigas da sociedade da verde cap nos prestigiaram nesse momento lindo da minha vida, de festa, de alegria e descontração





Cidadania



Já faz parte da programação de atividades da Assembleia Legislativa do Piauí sessões solene de entrega de títulos de Cidadania Piauiense. O próximo da lista a receber a homenagem é o empresário Bob Ziegert. A entrega está agendada para o dia 20 de novembro, a partir das 10h.

Sessão na Alepi

E por falar em Assembleia Legislativa, apesar dos custos que a sociedade banca para manter cada um dos 30 deputados estaduais do Piauí, às vezes, o cerimonial daquele Poder precisa percorrer gabinete por gabinete para avisar que as presenças deles são imprescindíveis para completar o quórum e a sessão ser aberta. E olha, que são poucas sessões na semana.

Festa da uva

Nos dias 15 e 16 de novembro, em São João do Piauí, acontecerá a 7ª edição do Festival da Uva, evento que mobiliza produtores de toda a região. O diferencial do festival ficará por conta da mostra da diversidade da fruticultura local durante uma feira que ocorrerá paralelamente ao Festival da Uva.

Teresina meu amor

A cidade já vive o clima natalino, com residências dos bairros chiques da verde cap mantendo a tradição de enfeites de Natal, tornando a noite cheia de luzes brilhosas de cores variadas. E, no dia 3 de dezembro, está marcada a abertura da decoração natalina do Museu do Piauí.

Eugênio Raulino ao lado da sua esposa Iara Moraes Sousa feliz da vida, completando os 2O anos de uma feliz união conjugal







Show

Amanhã, sábado, é o dia do show do cantor Fagner, no Theresina Hall. O público que compareceu vai poder cantar junto os grandes sucessos do artista. No show, os colunistas de O Dia o assistirão em camarote vip.

Boa música

Ainda sobre atividades artísticas em Teresina, o Projeto Seis & Meia está com show programado da cantora Joanna. Será dia 12 de novembro, a partir das 18h30, no Theatro 4 de Setembro. O público presente vai também curtir, na abertura, o Melhor de Três (Flávio Morais, João Claudio Moreno e Soraya Castello Branco).

Descanso

Depois dos feriados que caíram no sábado, vem aí um feriado nacional na sexta-feira, 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. Como é véspera de final de semana, os teresinenses certamente vão aproveitar os três dias para passar no litoral piauiense, em nossas praias belíssimas.

A atriz Camila Morgado estará em Teresina nesta segunda-feira (11) para a 23ª Sessão com Debate dos Cinemas Teresina. A atriz conversa com o público sobre seu mais novo filme, ‘Domingo’. A sessão será a partir das 19h30. Também participa da exibição o produtor do filme, Marcello Ludwig Maia







O Jornalista Ozeas Barros repórter do programa Rota do Dia, da O Dia TV, completa neste domingo dia 10, mais um ano de vida, além dele, o empresário Lelis Araújo, também completa aniversário. Ambos irão comemorar os seus aniversários em Teresina.