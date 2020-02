A médica otorrino, Mariana Santos será madrinha da nossa festa, noite dos Destaques dia 23 de abril no Luxor Piaui hotel





Hoje o peru vai rodar!



Hoje (14/02) tem Rivotrio Elétrico no baile dos Artistas, e vai ter homenagem a nossa querida Maria da Inglaterra. Vai ter muito frevo, marchinha, afoxé, axé, temas instrumentais com guitarra baiana e o nosso Carnarock, com versões carnavalescas dos maiores sucessos do pop rock nacional. São varias atrações musicais além de concurso de fantasia e escolha do rei e rainha do Carnaval dos Artistas.

O simpático delegado, vereador e secretário Samuel Silveira está em alta, seu trabalho está indo muito bem à frente da secretaria





Hora e data

A 11ª festa dos destaques jovens, empresários jovens e príncipes e princesas vai acontecer dia 23 de abril no Luxor Piaui hotel, com direito a farta entrada, jantar, música ao vivo, bebidas à vontade e farta sobremesa. Nossa festa terá como padrinhos o vereador e secretário Venâncio Cardoso e a médica otorrino Mariana Santos.

O jurista Nelson Nery Costa, presidente do Conselho Estadual de Cultura, participou na quinta-feira (13) de uma ação especial no bairro Santa Maria da Codipi. À frente do Conselho, o advogado pretende requalificar uma série de espaços, valorizando a cultura e o meio ambiente.





Programa Lider

Na próxima segunda-feira (17) e terça-feira (18) acontece o 7º Encontro do Programa Liderança para o Desenvolvimento Regional, Líder Planície Litorânea, sendo uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí. O evento será realizado no auditório da instituição em Parnaíba.

Praça dos Skatistas

A Praça Ocílio Lago, conhecida popularmente como Praça dos Skatistas, em breve se tornará um local de referência não só pela prática esportiva, mas também como espaço para desenvolvimento de tecnologia, inovação e empreendedorismo na cidade. A Prefeitura de Teresina vai inaugurar no próximo mês de março o Espaço Thech, local aberto ao público para estudar, impulsionar e gerar conhecimento tecnológico.

O Bloco "Pinto na Morada" vem ganhando destaque. Esse ano o bloco realiza suas festividades no dia 23 de fevereiro, no domingo de Carnaval. Para as atrações o bloco traz novidades como a orquestra de frevo, banda Amuleto, Lene Alves e banda. Fala Raulino Neto, um dos idealizadores do "Pinto na Morada"

Corso

Neste sábado (15), a partir das 16h, acontece o Corso do Zé Pereira de Teresina, o maior desfile de caminhões enfeitados do planeta, segundo o Guinnes Book. Mais do que caminhões na avenida, a festa carrega a alegria e irreverência do teresinense, além de tradição e história do carnaval na cidade.

Ressaca do Corso

Os foliões de Teresina terão mais um domingo de Samba Semel. Evento que chegou a sua quinta edição levando muita alegria, diversão e samba no pé para as famílias da capital. E nesse domingo,16, acontece mais uma edição do evento no Parque Ambiental Encontro dos Rios, a partir das 13 horas. O evento tem entrada gratuita.

Câmara Municipal de Teresina realizará nesta sexta-feira (14), a partir das 9h da manhã, Santa Missa em ação de graças pelo início dos seus trabalhos em 2020. Na oportunidade, estará sendo aberto as atividades do Grupo de Oração Água Viva, coordenado pela vereadora Cida Santiago (PSD). O grupo se reúne todas as sextas-feiras de 8h às 9h da manhã, com momentos de Oração do Santo Terço, Louvor e Pregação da Palavra de Deus.