Golpista usa nome de cantor

Golpista

A cantora e sanfoneira piauiense Pâmela Lima foi alvo de um golpe no último domingo (21). Em vídeo gravado para o programa Linha de Fogo, da O Dia TV, a cantora relatou que foi enganada em uma ligação e teve a conta do Whatsapp clonada. Para enganar a vítima, o golpista teria prometido entradas para uma festa na casa do cantor Frank Aguiar, em São Bernardo do Campo/SP.





A empresária Van Fernandes publicou em seu Instagram uma foto e recebeu elogios e interação dos seus seguidores.





A querida Fátima Sousa sempre inovando na área da beleza







Alto Longá

O Ministério Público do Estado do Piauí, através da promotora Denise Costa Aguiar, da promotoria de Justiça de Alto Longá, ingressou com ação de improbidade administrativa contra o prefeito Henrique César e o empresário Sérgio Ricardo por lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Paixão de Cristo

Os atores Raphael Viana e Miguel Rômulo estão confirmados na Paixão de Cristo de Floriano, que terá também participação de Kadu Moliterno (Herodes) e Ana Cecília Costa (Maria). O espetáculo do Grupo Escalet será apresentado nos dias 10 e 11 de abril, no Teatro Cidade Cenográfica, às 20h, com entrada franca.

Minha prima Valmira Loyola com seu neto Matheus e Adriana Loyola, que moram em Roraima, em um vip café da manhã com o titular desta salada





Dr Marcos Vinicius com o seu filho, torcedores flamenguistas

Corso 2020

Mais de mil agentes farão a segurança em Teresina durante o Corso 2020. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-PI). O evento acontece no dia 15 de fevereiro, às 16h, na Avenida Raul Lopes.

Zé Pereira

A festa mais tradicional do município de José de Freitas, a 80 km de Teresina, já tem data marcada. De acordo com a Prefeitura do município, o Zé Pereira de José de Freiras irá acontecer nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2020. O evento reúne milhares de pessoas de várias cidades do Piauí. A Prefeitura de José de Freitas informou que está preparando uma programação especial para os foliões nestes dois dias de alegria.

Diretor superintendente do Inss no Piauí, Daniel Lopes, será homenageado por este colunista dia 21 de abril, na noite dos destaques do ano





Visita

Minha prima e amiga Valmira Loyola, que já foi vereadora por três mandatos em Lago do Junco, no Maranhão, com sua filha Adriana Loyola e o neto Matheus Loyola estiveram por aqui a passeio.

Novo

O deputado estadual Marden Menezes está de novo amor, Mariel Batista, uma linda