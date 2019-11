Pingados

Gatos pingados pontificaram em um evento chulo recentemente na verde cap. Morreu na praia, ancião.





Vereador ítalo Barros comemorou seus 34 anos ao lado de sua mãe Ester e sua esposa Renata Barros





Em tempo de cumprimentos à querida jornalista Milena Orsano, que aniversariou





Confraternização

Meus amigos do grupo BL, te amamos. Vamos nos reunir mais uma vez para nossa tradicional confraternização. São empresários, advogados e representantes comerciais amigos do meu convívio há mais de 20 anos.

Lançamento

Ex-governador Hugo Napoleão lançará o livro "Eu Fui Advogado de JK". O lançamento será no próximo dia 4 de dezembro, no Cine Teatro da Assebleia Lesgilativa.

Circulou

O amigo Augusto Correia Lima, que mora em Salvador, esteve na verde cap.

Ontem, marcou no calendário Lindalva Nogueira. Na foto, ao lado do seu esposo





Nicole Aguiar com o titular desta salada e seu namorado Wesley Gonçalves





Um abração

Nos amigos Brawn Carcará e Daniel da FFP, amigos fiéis e do bem.

Na Alepi

Quem trabalha na iniciativa privada e até mesmo na pública, a jornada de trabalho é cumprida à risca sob pena de ter o ponto cortado. Nos legislativos, essa regra não vale porque nem sempre uma sessão legislativa ocorre por falta de quórum. A Assembleia Legislativa do Piauí é um exemplo. Para uma sessão acontecer, às vezes, o cerimonial percorre gabinetes de deputados para convencê-los a ir para o plenário senão a sessão não é aberta. E olha que os salário de um deputado é excelente.

Doações

No dia 30 de novembro acontecerá na Pastoral do Idoso, que fica ao lado da Igreja de Fátima, a campanha Desapegue, que visa receber doações para famílias carentes de Oeiras.

O jornalista Lucas Pereira todo feliz ao lado de sua namorada Lana Cavalcante

Título

De proposição do deputado Progressistas Júlio Arcoverde o título de Cidadania Piauiense que será dado a Senhora Ellen Caroline Cardoso Cembranel Konrad. A entrega acontecerá em sessão solene,dia 25 de novembro, às 9h30, na Assembleia Legislativa do Piauí.

MP

Mais um golpe contra os jornalistas brasileiros. Depois de cair a obrigatoriedade do diploma de formação em jornalismo para o exercício da profissão, agora o governo brasileiro por meio de Medida Provisória desobriga até o registro no Ministério do Trabalho e Emprego para atuar como jornalista. Essa a categoria não esperava!

Feriadão

O Feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira, 15 de novembro, véspera do final de semana é um incentivo aos teresinenses que gostam das nossas praias no litoral piauiense.

Festival de homenagens

Mais profissionais da área da comunicação serão homenageados com o título Mérito Jornalístico pela Câmara Municipal de Teresina. Para quem tem um vereador amigo que indique receber o diploma.

O dentista Thiago Galvão com sua esposa Larissa Galvão, hoje também abrilhantam esta coluna

O prefeito Firmino Filho assinou ontem a ordem de serviço para estruturação física e compra de equipamentos do Centro de Comando e Controle Operacional (CCO). Espaço vai ter a missão de combater a violência e o gerenciamento do trânsito da capital através da tecnologia. Serão 479 câmeras que farão o monitoramento em tempo real das principais vias da cidade. Além disso, o CCO vai contar com um software da Polícia Rodoviária Federal que vai permitir a análise de dados e reconhecimento facial com o auxílio das câmeras.







15 anos

Dia 20 de novembro, as pessoas que gostam de ajudar estão convidadas para o tradicional Chá da Solidariedade em prol de instituições. O evento será dia 20, a partir das 19h, na Cookie's Eventos, no bairro Jockey Clube, zona Leste de Teresina.

Youtuber

Windersson Nunes se apresentará em Teresina no próximo dia 15 de dezembro com o show "A volta do que não foi". O local da apresentação será no Ginásio Verdão.