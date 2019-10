Bonita senhora de sociedade fez o maridão mudar uns dias de endereço

Fora da regra

O deputado petista Fábio Novo, pré-candidato a prefeito de Teresina por seu partido, compareceu a uma sessão da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Piauí uniformizado de flamenguista, quebrando a regra do regulamento daquele poder, que determina uso de terno e gravata para permanecer em plenário. Novo alegou o clima quente que vive Teresina no B-R-O-Bró.



O contabilista e contador Marcos Alan Moura com sua linda família, meus ouvintes assíduos







Advogado, empresário, defensor público e presidente da Acadêmia Piauiense de Letras, Nelson Nery Costa, todo feliz com a aprovação do filho André Brandão Nery Costa na sua tese de doutorado na Universidade de Sapienza, em Roma, na Itália







O casal Felipe e Cristina com seus familiares no dia D. Foi tudo muito lindo



O pai da noiva, Freitas Neto, com eles, Felipe e Kiki, Cristina Freitas





Machista

A deputada verde Teresa Britto e o deputado petista Limma, líder do governo, andaram se estranhando durante sessão na Assembleia Legislativa do Piauí. Ao ser entrevistada por um jornalista sobre ter chamado Limma de machista por conta de aparte a ela, Teresa Britto negou e chamou o colega foi de "doido".

Missa

A missa de sétimo dia rezada ontem, na Igreja de Fátima, em favor de Lidalma Soares Carvalho teve o Dom Jascinto Brito, Padres Tony Batista, Chiquim Borges, Gonçalo e Mariano como celebrantes. O evento religioso foi muito prestigiado por familiares e amigas de Lindalma, seu filho, prefeito Firmino Fiho, e a deputada estadual Lucy Silveira pontificaram. O prefeito fez um bonito comentário e agradeceu os presentes.

Amor e multa

Um marido impôs a esposa multa por desleixo com os afazeres domésticos, como, por exemplo, deixar roupa suja fora do cesto. Trata-se de um policial federal denunciado à Delegacia da Mulher, o qual deve ser enquadro conforme a Lei Maria da Penha.





Os parabéns desta quinta-feira (3) vai para o oftalmologista José Herculano. O profissional é especialista em glaucoma, catarata e visão subnormal. Muitas felicidades!







Fuiiiii

Diego Oliveira deu um tempinho da verde cap, de lá mesmo ele recebe e dar suas notícias.





Filmes da semana

Nas telona dos Cinemas Teresina chegam as pré-estreias de ‘Vision’ e ‘Rainha de Copas’ e os lançamentos de ‘Ela Disse, Ele Disse’; ‘Sócrates’; ‘Coringa’; ‘A Turma do Pererê.Doc’; ‘Angry Birds 2 - O Filme’ e muitos outros.





Ontem



Os vereadores Edson Melo, Aloísio Sampaio e Joninha deram o título de Cidadão Teresinense ao empresário Juscelino Mende.





Promoção

Minha para reunir colunáveis só em maio do próximo ano. Será mais uma edição da nossa carneirada.

Reunião de negócios entre a digital influencer Gabi Pinho e a empresária Adriana Sá. Acertando os últimos detalhes das novidades para o cenário da moda e arquitetura.