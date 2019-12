Foi se 'curdiacho'

Lordes Borges e Conceição Borges comemorando o nascimento de Jesus Cristo









Pêsames

Décadas de parlamento, o deputado estadual Fernando Monteiro, do PRTB, morreu ontem aos 68 anos após batalhar pela vida em hospital de São Paulo onde se encontrava internado. Sua longeva carreira política iniciou em 1982 quando conquistou o primeiro mandato de vereador por Teresina e como parlamentar municipal ajudou a fundar a Associação dos Vereadores do Estado do Piauí (Avep). Estava no seu nono mandato, deixando um legado histórico na política piauiense. Nossos pêsames aos familiares.

Na Alepi

O oeirense B. Filho, primeiro suplente no exercício do mandato de deputado estadual, assume definitivamente a cadeira de deputado na Assembleia Legislativa do Piauí com a morte do deputado Fernando Monteiro e Belê Medeiros assume mandato como suplente.

Cadê a fiscalização?

Vereadores, deputados estaduais e federais e senadores têm aprovado leis sem que essas sejam respeitadas, na prática, no dia a dia do cidadão e cidadã, a exemplo da Lei que obriga banco atender clientes em 30 minutos, da destinação de vagas em estacionamentos para pessoas portadoras de condições especiais (idoso e deficientes físicos), de postos de gasolina em ter calibrador, entre outras. Uma lei não impera por uma série de fatores, mas o principal problema que ocorre no país é a falta de fiscalização do poder público. Ah, tá!

Familiares do empresário Mamede Castro em vip confraternização de umas das empresas da família





Exploração

Os teresinenses que resolveram sair para comemorar o Natal com a família em algum restaurante na zona Leste teve que desembolsar valor altíssimo de couver. E olha, que a qualidade musical não era essas coisas. Sem falar dos 10% cobrado sobre a conta. Muita exploração.

Destinos

As praias do litoral piauiense, do Ceará e Maranhão (São Luís) são alguns dos roteiros preferidos dos teresinenses para passar o reveillon. Desde ontem que muitas famílias começaram a deixar Teresina para esses lugares.

Saúde

Em visita ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, o secretário de Saúde do Estado, Florentino Neto, e o presidente da Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), Welton Bandeira, anunciaram reforços no atendimento da urgência e emergência do hospital. Florentino Neto explicou que no último fim de semana houve uma demanda atípica e pontual, sobrecarregando o atendimento. "Como nesse período do Natal e virada de ano, os serviços de Estratégia de Saúde da Família das cidades da macrorregião de Picos estão de recesso, muitos pacientes que eram para Atenção Básica procuraram o Hospital de Picos, que somados ao aumento da demanda do período, acarretaram numa saturação na capacidade de acolhimento, mas todos os pacientes foram sendo acomodados de forma regular", disse.

Deputada estadual Flora Isabel foi conhecer de perto Nossa Senhora dos humildes



Intensivo de inglês

Período de férias é o ideal para curtir com a família, amigos e quem sabe realizar a viagem dos sonhos. Mas essa época do ano também é a oportunidade perfeita para aliar o descanso à aprendizagem de uma nova língua: o inglês. O intensivo de inglês da Wizard acontece de 08 a 30 de janeiro, no horário de 18h às 20h30, na unidade do Teresina Shopping. Durante um mês os alunos imergem no ensino da língua e aprendem de forma mais rápida, mas garantindo a mesma qualidade e eficácia. Com as melhores facilidades e vantagens para aprender outra língua, só podia ser Wizard.

Estreias

Nesta semana as novidades dos Cinemas Teresina são os filmes ‘O Farol’, com pré-estreia no domingo (29) às 10h30, o musical ‘Cats’ e a comédia nacional ‘Minha Mãe é Uma Peça 3’.

Mimos

Agradeço de coração as lembranças enviadas à minha pessoa por conta das boas festas, grupo Serasa, vanguarda, Band Piauí, advogado Álvaro Motta, Miraceu Turismo, Semdec, médico Willian Machado, Isar BMW e muitos outros.

E mais

O casal Rafael Orsano e Vanessa Mendonça estão em Cuba

