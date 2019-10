Filha ingrata nem aí pra quem lhe deu um emprego e nome

A querida Fátima Sousa participou em São Paulo de um vip curso ministrado pelo papa do visagismo no mundo, o Francês Claude Juillard





O contador e périto Antonio das Neves do jeito que ele é, gosta de ser simples e boa gente





A jornalista Elvira Raulino, papisa do colunismo social piauiense, está entre os homenageados pelo Iate Clube de Teresina nas comemorações dos 60 anos de fundação. Elvira assinou coluna neste O DIA e foi a colunista social que mais lançou colegas no mercado neste segmento. Merece todos nossos aplausos e reconhecimento!





60 anos

O Iate Clube, uma das áreas de lazer mais tradicionais de Teresina está completando 60 anos de fundação. Para comemorar o aniversário, o comodoro Gilson Vasconcelos, em nome da diretoria, está realizando um jantar nesta sexta-feira, a partir das 20h, para prestar homenagens a algumas personalidades. Amanhã, sábado, haverá baile de 60 anos com a banda The Fevers, iniciando às 20h.

Amigo e gente do Bem, Adalberto Leitão está na Espanha. Na foto, em Valência. Abraço, querido





A delegada mais bonita do Piauí, Anamelka Cadena que está em alta. Atualmente ocupa a sub-secretaria de Segurança Pública







Cinemas Teresina

Nesta semana os Cinemas Teresina trazem grandes lançamentos e ações exclusivas. No domingo (27), às 19h, terá pré-estreia exclusiva seguida de sessão com debate de ‘A Vida Invisível’ com a presença do diretor Karim Aïnouz e da atriz Bárbara Santos. No dia 29 de outubro acontece a Sessão Especial com o relançamento do clássico do terror ‘O Iluminado. Já no dia 30 de outubro, às 19h, será realizada a II Mostra de Cinema Piauiense com exibição dos filmes ‘A Irmandade’ e ‘Aurora’. Os filmes ‘O Fim da Viagem, O Começo de Tudo’ e ‘Zumbilândia - Atire Duas Vezes’ também chegam aos Cinemas Teresina.

Rio

O amigo Ferraz, do Badminton Brasileiro com sede no Piauí, está no Rio de Janeiro a trabalho.

Não Não

O Ten. Coronel Nixo Frota deu pra trás e não sairá mais candidato a prefeito de Teresina, segundo o Presidente do PSL, o vereador Luis André. Nem filiado o Tenente Coronel é. Talvez tenha sido até melhor para ele cuidar das suas promoções no Exército.

Cardápio

Estará a altura dos meus convidados, como a saborosa entrada, jantar e sobremesa. De quebra terá música ao vivo e bebidas alavonter.

Agendou

A querida deputada federal Iracema Portela agendou a data de 31 de outubro em The. Vem para festa do nosso niver.

A artista plástica Socorro Santos hoje também abrilhanta esta salada Vip





A maravilhosa Gracinha Monteiro em noite festiva do Clube de onde é sócia





Passeio

O casal Lilian Martins e Wilson Martins é nota 10. Estão no Uruguai. Em destaque, Motevedeo e Punta Del Leste. Eles merecem.

O casal médico e ex-governador Wilson Martins com sua esposa, a Conselheira Lilian Martins, estiveram visitando La Mano e Los Dedos em Punta Del Leste, no Uruguai





De Coarção

Agradeço antecipadamente o amigo de muitos anos, Carlos Mesquita. Sei que o bolo do meu niver vai está gostoso e bonito.

Chic



A querida empresária Alcênia Ribeiro é quem dará o toque especial no local onde irei reunir amigos para comemorar meu niver.

BetoBETOBeto Loyola