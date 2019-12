Este colunista com a deputada Flora Isabel prestigiando os festejos de nossa senhora dos humildes Padroeira de Alto Longá, o professor Wilson também foi ao evento religioso.

Templo

A cidade de Teresina ganha uma Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, localizado na Avenida João XXIII, bairro dos Noivos, zona Leste. A inauguração do templo está marcada para o dia 29/12, pela manhã, às 9h30 com participação do Bispo Josué Amorim e, às 18h, com a presença do Bispo Renato Cardoso, palestrante da Escola do Amor da instituição religiosa.

Parques

O Parque da Cidadania tem sido nesses últimos dias, véspera de Natal, o local mais frequentado nos fins das tardes e início de noite por crianças acompanhadas de seus pais por conta da decoração natalina. Realmente, o local está belíssimo com a decoração.

Litoral

Com o ponto facultativo dado para os servidores municipais e estaduais a capital piauiense começa a se esvaziar a partir de hoje com os teresinenses pegando a estrada para passar o Natal nas praias do litoral ou das capitais vizinhas, São Luís (Ma) e Fortaleza (CE).