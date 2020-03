Cinema italiano

Os Cinemas Teresina realizam a partir desta quinta-feira (5) a III Mostra de Cinema Artes de Março. Até o dia 11, serão exibidos gratuitamente um filme por dia, em sessão única às 19h30, e no domingo (08), também uma matinê às 10h30 com o tema cinema italiano. O evento ainda realiza uma homenagem a um dos mais importantes diretores de cinema do mundo, Federico Fellini, que completaria 100 anos em 2020. Na mostra serão exibidos três filmes deste mestre do cinema: 'A Doce Vida', '8 ½' e 'Os Boas Vidas'. Além disso, estreiam essa semana a animação "Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica" e o drama "Seberg Contra Todos"

Hora e Data

A 11ª festa dos destaques jovens, empresários jovens e príncipes e princesas vai acontecer dia 23 de abril no Luxor Piauí hotel, com direito a farta entrada, jantar, música ao vivo, bebidas à vontade e farta sobremesa.





Dia da Mulher

Como parte das atividades da Agenda Março Mulher, da Prefeitura de Teresina, acontece no dia 13 de março, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), o Painel de Debates Mulheres e Participação Política. O evento, que contará com a presença do Ministro da Corte do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, é uma promoção do Tribunal Regional Eleitoral, Fundação Wall Ferraz, Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e Conselho Municipal de Direitos da Mulher.

Seminário

O prefeito Firmino Filho e o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, participam nesta quinta (05), em São Paulo, do Seminário Internacional Criatividade e Pensamento Crítico na Escola. O evento, promovido pelo Instituto Ayrton Senna, terá a presença de especialistas nacionais e internacionais com o desafio de desconstruir alguns mitos que integram o imaginário sobre essas duas competências.



Bom dia para o querido deputado João Madson Nogueira







O competente Conselheiro do Tribunal de Contas, Kleber Eulálio, clicado pela lente deste colunista







Ela que tomará posse no próximo dia 11 como nova presidente do Clube do Chá, Vera Lobão com Sinhá Aragão e a querida Vânia Guerra Pereira da Silva







A maravilhosa Naty Silveira Silveira, Neíde Medeiros, Joselia Dantas e Clésia Rodrigues serão as próximas anfitriãs do Lotus Clube, dia 16 de março em buffet Chic da Zona Leste





A realização dos Fóruns Regionais de Enfrentamento à Violência Obstétrica, Redução da Mortalidade Materna-Neonatal e Responsabilidade Jurídico Social no Piauí foi o tema da reunião realizada nesta terça-feira (03), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí. O projeto, que tem como objetivo traçar formas de enfrentamento à violência obstétrica e auxiliar na redução da mortalidade materna-neonatal e debater sobre responsabilidade jurídica-social no Piauí, conta com o apoio da CAAPI e da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres do Estado do Piauí.









Meu amigo de infância Edvaldo Sepulveda, que sempre trabalhou com amor pelo que faz. Sou feliz por ver feliz. Bom dia, meu amigo, e bola pra frente