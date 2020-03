Festa dos Destaques!

Soluções

A Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí, juntamente com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae no Piauí, encaminhou ofício ao Governador do Estado, Wellington Dias, com sugestões de atos para enfrentamento e mitigação dos efeitos da crise, decorrente da pandemia do Coronavírus, sobre os pequenos negócios. O documento é assinado pelo diretor superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda, e pelos deputados que compõem a Frente Parlamentar – Bessah Sá, Georgiano Neto, Franzé Silva, Pastor Gessivaldo, Dr. Helio, Severo Eulálio e Ziza Carvalho.

Risco

Teresina está em médio risco de infestação pelo mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. É o que indica o segundo Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2020, ontem (26) pela Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Festa

Doações

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) tem recebido doações de diversas empresas e entidades para contribuir no combate ao COVID-19. O material, usado para proteção dos profissionais de saúde está sendo distribuído entre a atenção básica, hospitais e UPAs de Teresina.



O vereador Inácio Carvalho (Progressistas) afirmou nessa quarta-feira, 25 de março, durante sessão virtual da Câmara de Vereadores de Teresina, que irá destinar todo o valor de suas emendas deste exercício e de exercicios anteriores, que ainda não foram executadas, para a saúde, em especial, para combater o coronavírus Covid-19. As emendas irão servir para a compra de equipamentos hospitalares como respiradores, máscaras, luvas, entre outros. Segundo o vereador, há emendas não executadas cuja soma pode chegar a R$ 1 milhão.