Que papel

Um policial militar ir a um motel com um traveco fazer taca taca e depois criar o maior frisson por não querer pagar o travestir. Eu morro e não consigo ver tudo.





O atual diretor financeiro da OAB Piauí, advogado Einstein Sepulveda, com o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, e o advogado Paiva Igreja fotografados recentemente em vip encontro no complexo O Dia de Comunicação







O amigo colunista social de Parnaíba Valter Lessa em recente viagem internacional





E mais

O litoral Piauiense está vazio. Por lá, só os nativos e pessoas de outros estados do Brasil e países.





Money

O governo federal começou a pagar o Pasep ontem.





Alianças perdidas

O casamentinho entre a cantora Solange Almeida e Leandro Adrianni foi pro beleléu.





Coisa boa

O Ministro do Turismo liberou R$ 8 milhões para serem investidos na Serra da Capivara.





Pousada

O colunista social de Parnaíba Valter Lessa, que além de jornalista tem uma chic pousada no Coqueiro, que se chama de Pousada dos Famosos, foi quem hospedou este BL no último fim de semana.





Nome vip

A querida Vera Lobão foi eleita a nova presidente do clube do chá. Salve a entidade, ela é maravilhosa.





Niver

Ainda é tempo de cumprimentos, para Vânia Guerra Pereira da Silva, que aniversariou recentemente.





Assessoria

Empresas que contratam assessorias de comunicação sem noção não vão pra lugar nenhum, além das figuras serem desinformadas, não rendem nada, até porque as assessorias não dispõem de meios de comunicação e as vezes créditos.





Pesar

À família do jovem engenheiro civil Gustavo Policarpo.

As queridas Van Fernandes e Alexandra Aguiar em recente acontecimento social





Deus e a lei vão unir para sempre, dia 7 de março, os amigos Bruno Magalhães e Mayara Veloso





UNIMED

A Unimed Teresina está contratando médico para a função de governança clínica no Hospital Unimed Primavera (HUP). O limite do prazo para inscrições ao processo seletivo vai até esta quarta-feira (15). Para concorrer à vaga, o candidato deve estar regularmente inscrito e em dia com todas as obrigações junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM); ter certificado de Residência Médica ou título de especialista em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Terapia Intensiva, Infectologia ou Emergência reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) ou pelo Conselho Federal de Medicina (CFM); ter disponibilidade para trabalho em hospital de alta complexidade, com carga horária de 30 horas semanais; ter pelo menos cinco anos de formado e/ou pelo menos dois anos de trabalho em hospital de alta complexidade.

A querida Socorro Mapurunga, que aniversariou no sábado e foi bastante cumprimentada por amigos e familiares







Punhal

O fava-de-tonca continua tomando umas e soltando seu veneno por aí





Mais uma visita

O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, esteve ontem em Parnaíba e aproveitou para visitar o Delta do Parnaíba.

Férias no Shopping

O Teresina Shopping preparou uma programação especial para curtir as férias com toda a família. De 15 a 19 de janeiro tem música, mágica, palhaços, teatro e os shows nacionais Baby Shark e O Mundo Mágico das Bonecas LOL. A programação ainda inclui show de Mágica com Zaron, da Turma do Teleleco e Espetáculo Infantil "Chapeuzinho Vermelho. As apresentações são grátis e acontece na Praça de Eventos II.