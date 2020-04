Este vírus é estranho

Nomes

De aniversário hoje, Gustavo Said, Thiago Macedo e Ostiga Júnior, parabéns.

Frescura

Estas bandas agora com estória de lives, frescura mesmo este povo passam o ano inteiro explorando os bestas e até na quarentena estes lindinhos querem fazer a festa e a feira.

Que tal

Sessão virtual onde só os legisladores participam, ah tá não vem que não tem.!

Em tempo

De cumprimentos para o presidente da Câmara de Vereadores de TERESINA Geová Alencar que aniversáriou ontem.

Missa

De Maria justina Motta será celebrada amanhã ás 16h virtualmente, pelo Instagram.



Bom dia, para o querido amigo, Isanio que mesmo na quarentena continua trabalhando virtualmente







Bom dia para querida, Simone Holanda que está toda feliz ao lado do herdeirinho







José Filho presidente da Fiepi está em quarentena em sua terra natal Parnaiba, salve vida que é bela





Ofício

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDDPD), enviou ofício para o governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, e para o Secretário de Educação, Ellen Gera, solicitando a extensão da política social do auxílio de merenda escolar para as famílias dos alunos da rede estadual de ensino. Os ofícios foram enviados nesta terça-feira (14).

Programa

Com o objetivo de aumentar a oferta de trabalho e promover a mediação das vagas entre os jovens advogados(as) e profissionais experientes, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, criou o programa “Advocacia Parceira”. A iniciativa visa minimizar os impactos da crise econômica que afeta a sociedade piauiense, bem como os advogados(as) que sofrem com as restrições impostas durante o isolamento social.

Teresina Shopping

O feriado do aniversário de Teresina foi antecipado para esta sexta-feira (17). Por conta disso, os serviços essenciais em funcionamento no Teresina Shopping, terão horário alterado. O Hiper Bompreço vai funcionar das 09h às 20h. Já o Credishop, Loteria, A Camponesa, Botica e Banco do Brasil estarão fechados na data.

Niver

Ontem também que marcou no calendário foi a querida Mirian Demes Castro.

Golpe



A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) alerta à população que pessoas mal intencionadas estão se passando por agentes sociais utilizando o nome da Prefeitura de Teresina. Elas estão abordando algumas residências ofertando cadastramento do auxílio emergencial com intuito de aplicar golpes.



Milton Almeida, contador e contabilista que é nosso leitor assíduo e ouvinte







Vereador e secretário, Samuel Silveira homem de grandes ações e qualidades







Nesse período de pandemia, o cirurgião plástico William Machado realiza atendimento por meio da telemedicina. O especialista utiliza a tecnologia para consultas por telefone celular ou computador. O teleatendimento é uma medida para promover a segurança tanto do paciente quanto dos profissionais. O agendamento é realizado pelo WhatsApp (86) 99829-6475.