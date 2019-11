Este colunista reuniu amigos e amigas para comemorar mais um ano de vida em restaurante da zona Leste

A vida é bela e essa beleza devemos compartilhar com as pessoas que queremos bem. É certo que todas as celebrações são bonitas – quando sinceras. E a celebração de mais um ano de vida é marcante quando contamos com a participação de nossos amigos, amigas e pessoas que nos admiram. Foi assim a comemoração de meu niver, realizado no restaurante Amalfitano, na zona Leste, onde recebi aquelas pessoas que nos prestigiam a cada promoção que realizamos. Afinal, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. E nesse mundo estão as pessoas que gostamos. Foi, portanto, uma noite maravilhosa que comemoramos nosso dia com a presença daqueles que nos rodeiam. Quem esteve presente compartilhou conosco de tudo oferecemos. Uma excelente comida, entrada, jantar e sobremesa, com animação de música ao vivo, sem falar do ambiente sofisticado e do calor humano.

















BetoBETOBeto Loyola