Está sendo lançado no mercado uma nova tática para ganhar boys

Quentinha

Se a moda pega, um gay já de idade está lançando no mercado uma nova tática para ganhar boys e de quebra seguranças de buffet, pois não é que o danadinho lota seu carro de quentinhas e distribui entre alguns seguranças bem dotados.





Querida deputada estadual Flora Isabel em família, que lindo





Empresário, Joeiro passa o fim do ano entre nós, viaja em janeiro com sua família





Casal de empresários, Adão Rodrigues e Socorro gentissímas



Cinemas

Chegam aos Cinemas Teresina ‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’, ‘Deus é Mulher e seu Nome é Petúnia’, reestreia de ‘Bacurau” do curta ‘Mens Sana’, ‘Rosa Azul de Novalis’ e clássicos do cinema ao som da Orquestra Sinfônica de Teresina no espetáculo O Som da Imagem, dias 21 e 22 de dezembro.

E mais

O casal Manin Rêgo e Nize foram para Brasília passar o natal e ano novo.

Portugal

O empresário, Carvalho Neto e Karla Carvalho vão passar o Réveillon em Lisboa.

Explorando

Um tolo do interior, tadinho ingênuo e cafona.

Que coisa

O secretário da fazenda pública do estado foi ao Catar para o jogo do Flamengo com sua esposa e amigos, e daí? dinheiro ficou pra se gastar isso pra quem tem.

Tarde maravilhosa no Mirante do Lago na residência da querida Flora Isabel







O amigo médico, Elisiário Cardoso Júnior a todo vapor, grande cardiologista vai passar o ano novo em The, depois viaja para Maceió com família





Auditório

A Prefeitura Municipal de Piracuruca convida este colunista para inauguração do auditório Profª. Lurdinha Brandão. O auditório conta com capacidade para 400 pessoas sentadas, poltronas acolchoadas, ambiente climatizado e moderno sistema de áudio e vídeo. Uma obra arrojada que atende aos mais exigentes padrões!

A solenidade de inauguração, será neste sábado(21), às 18h, Av. Pinheiro Machado.

Reuniu

Socorro Barreto reuniu seus amigos ontem para confraternização na zona leste da vede cap.

Pingadinhos

Pontificaram naquele evento, até mesmo um casal caloteiro.

Frase

O ser humano é resultado dos livros que lê, do que os pais fazem e não o que falam.