Esqueceu tão rápido quem mais lhe ajudou quando estava na pior

Decepção

Eu não consigo entender como um ser humano, se é que se pode chamar de ser humano, esquece tão rápido o que se fez de bom quando estava na pior. E, hoje, dá as costas e persegue a quem mais lhe ajudou e incentivou no passado. Ah, tá!, mas dizem que quem vive de passado é museu. Entendi, e bola para frente.





O casal de amigos, juiz Almir Abib Tajra e sua esposa Edna, em tempo de Londres. Retornam no fds





A deputada estadual Flora Isabel foi a autora do projeto de lei que realizou, ontem,

na Assembleia Legislativa, sessão em homenagem ao Dia do Cerimonialista





A querida chefe do cerimonial da Alepi, Geovana Costa, com a autora do projeto de lei, a deputada Flora Isabel





Os queridos vereadores de Teresina que trabalham a todo vapor, Venâncio Cardoso, Aloísio Sampaio, Samuel Silveira e Gustavo Gayoso. Assim têm crédito para se apresentarem para seus eleitores nas próximas eleições





Esteve

O querido amigo, gente do bem e bom vivar Fernando Oliveira esteve no Sul do país. Ele foi a serviço do grupo Claudino.

Vai e vem

A amiga Raquel Vilar vai a Sampa para um check up, é de praxe. Ela que é conceituada e desbravadora no que faz.

Não Mais

O casal de jornalista Elder Villar e Simone Castro não mais estarão na telinha da TV aos sábados. A TV Globo deu cartas pretas para os dois, que peninha.

Norte

Os empresários Deolindo Aguiar e Márius Aguiar estão no Macapá. Eles foram a negócios.

Nossa Senhora da Conceição que visita as casas dos barrenses católicos em Teresina esteve na segunda-feira na casa do casal, o ex-prefeito Manin e Nize





A vice-presidente do Comitê de Cerimonialistas, Elaine Ubillús, veio a Teresina para sessão especial ontem na Alepi. Na foto com a autora e cerimonialistas do Piauí







Os Cinemas Teresina realizam com exclusividade, nos dias 01 e 02 de novembro, a pré-estreia de ‘A Vida invisível’, filme brasileiro inscrito para representar o Brasil no Oscar de 2020. O longa estreia em todo o Brasil somente dia 21 de novembro. Recentemente, o diretor Karim Aïnouz e a atriz Barbara Santos estiveram na capital do Piauí para um bate-papo com o público após a exibição do filme na 20ª edição da Sessão com Debate dos Cinemas Teresina.







Bom Dia

Para as queridas Ana Paula Lacerda, Socorro Barreto, Lúcia Silveira, Vânia Guerra Pereira da Silva, Eliane Nogueira, Teresinha Machado, Mirian Chaib, Vera Lobão, Ana Rios, Rosa Linhares e Rosinha Rufino.

Tour

O casal, empresário Alessandro Aguiar e a gastronômica Bruna Rafaella, passa o final de semana em Buenos Aires, na Argentina. Na capital argentina, Bruna quer conhecer a culinária daquele país.

O oftalmologista Mateus Vilar esteve em Sorocaba(SP) participando do Simpósio Internacional do Banco de Olhos de Sorocaba(SINBOS). O especialista atualiza seus conhecimentos relacionados à córnea, catarata e refrativa. O profissional faz parte da equipe de especialistas do Hospital de Olhos Francisco Vilar.



BetoBETOBeto Loyola