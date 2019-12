RFCC-PI realiza bazar de natal

Entrando no espírito natalino, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) está realizando nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, o Bazar de Natal da Rede, das 8h30 às 16h, na Sala Fantasia, localizada no Hospital São Marcos. Através dessa ação a RFCC-PI busca angariar fundos para dar continuidade aos projetos desenvolvidos no combate ao câncer e na assistência dos pacientes oncológicos.





Feijoada beneficente

Com muita feijoada, torresmo e samba, o "PROJETO REEDUCAR" promove, no próximo dia 14 de dezembro na AABB, o pré lançamento do Instituto Reeducar. O evento vai contar com bingo de um carneiro e fardo um de energético HND. O kit feijoada estão à venda ao valor de R$ 20 reais.

Festejos

Prosseguem até o dia 12 de dezembro os festejos de Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila Meio Norte, com missas as 19:00. Leilões e quermesse.

Futebol

Bronw Carcará presidente da federação de futebol do Piauí. FFP, está no Rio de Janeiro foi para festa de encerramento do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Prevenção

A Unimed Teresina realizou o I Simpósio Médico reunindo alunos de Medicina e médicos de diversas especialidades neste último final de semana, sexta-feira (6) e sábado (7). Os temas da primeira edição do evento foram Prevenção, Obesidade e Paliação, que foram mediados e desenvolvidos pelos médicos da cooperativa. Na abertura do simpósio, o médico cooperado, doutor em Cirurgia e Presidente da Sociedade Piauiense de História da Medicina, Luiz Ayrton dos Santos, ministrou a aula magna acerca da História da Medicina no Piauí. No segundo dia de evento, foram organizadas mesas temáticas, das quais participaram médicos de diversas especialidades, entre elas, a mesa sobre Obesidade, na qual foi discutida a indicação de cirurgia bariátrica e métodos endoscópicos no tratamento da doença, além de medidas a serem adotadas após esse tipo de controle.

A prevenção de riscos à saúde foi debatida com ênfase na mudança de hábitos pela infectologista Rosania Araújo, o reumatologista José Tupinambá, o cardiologista Wildson de Castro Filho e o médico do esporte Rafael Levi Louchard.





Religião



Nossa Senhora dos humildes, padroeira de Alto Longá, está em Teresina. A imagem esteve visitando ontem a residência do casal, empresário Laercio Seabra e da querida promotora de justiça, Cláudia Brito Seabra. A padroeira visita às residências dos filhos daquela terra com o objetivo de angariar fundos para os festejos. Que acontecem de 22 de dezembro a 1° de janeiro.

Portal

Ontem

Foi o dia internacional contra a corrupção.

Estiveram

Os vereadores, Edson Melo e Samuel Silveira estiveram em Brasília no fim de semana foram para um encontro do PSDB.

Sessão Solene

A Câmara de Vereadores de Teresina vai promove hoje Sessão Solene para homenagear Arquitetos e Urbanistas pela passagem do dia da categoria profissional. A solenidade vai ocorrer às 10h, na sede da Câmara e contará com a presença dos Arquitetos e Urbanistas, familiares e amigos, além de autoridades e o presidente e vice-presidente do CAU/PI. A proposição é realizada pelo presidente da Casa, vereador Aluísio Sampaio.

Neste Natal do Teresina Shopping traz presente inesquecível aos teresinenses, o espetáculo ‘O Som da Imagem’. Nos dias 21 e 22 de dezembro, o maestro Aurélio Melo e a Orquestra Sinfônica de Teresina (OST) irão tocar nos Cinemas Teresina a trilha sonora de filmes clássicos. No espetáculo, a projeção dos filmes será acompanhada ao vivo pela OST. Os ingressos estarão à venda com exclusividade na bilheteria do Cinemas Teresina, a partir do dia 2 de dezembro. Os valores são: meia R$30 e inteira R$60.