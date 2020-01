Empresa de eventos está famosa em dar calote

A linda delegada Anamelka Cadena será homenageada na nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários e dos príncipes, que irá acontecer dia 23 de abril em um hotel da Capital





Grato

Pelo atencioso convite para ir a festa do Havaí dia O8 de fevereiro no Iate Clube de Teresina

Tudo ok

Nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários e dos príncipes irá acontecer dia 23 de abril no Luxor Hotel Piauí. A nossa festa será com coquetel, jantar e sobremesa e bebidas a lavonter.

Lista

Está ficando um luxo a lista dos nossos homenageados na nossa festa dos Destaques, dia 23 de abril no Luxor Piauí hotel.

Reforma

O querido empresário e advogado Nelson Nery Costa está fazendo uma vip reforma no chic escritório dele, que é um exemplo a seguir.

E mais

Empresa de eventos está famosa em Teresina em dar calote em quem lhe procura. Os donos são famosos em picaretagem. Ah tá, depois conto mais.

Gilson e Zuita Vasconcelos em ritmo acelerado de carnaval. Viva a alegria monesca





Contador, Antônio das Neves será um dos nossos homenageados como destaque do ano na nossa festa





Estiveram

O dentista Thiago Galvão esteve com sua esposa nos Estados Unidos.

Nome

O querido dentista Eduardo Pinheiro está em Sampa cuidando da sua residência odontológica.

Explorando

Gente, o absurdo dos absurdos 1 kg de picanha chegar a R$ 140,00. Só em Teresina mesmo.

Vão

Os dentistas Eduardo Pinheiro e Thiago Galvão participarão, em São Paulo, no fim de semana, do Ciosp - congresso de Odontologia. Voltam a Verde cap no domingo.

Som 90

As inscrições para o Concurso de Desenho "Som 90" do Artes de Março, continuam até o dia 17 de fevereiro. Em 2020, o evento realizado pelo Teresina Shopping fará uma homenagem aos anos 90 com o tema “Geração 90”. O concurso possui duas categorias: caricatura e História em quadrinhos/Tirinhas. Os três melhores trabalhos em cada categoria serão premiados em dinheiro: 1º lugar R$ 2 mil; 2º lugar R$ 1 mil e 3º lugar R$ 500. Totalizando R$ 7 mil em premiação. As inscrições são gratuitas.





Contabilista Marcos Alan Moura e sua família estiveram ontem no litoral piauiense, foram comemorar o aniversário da esposa dele





Bandas

No interior para tocar de graça com o dinheiro do povo, do povo porque são verbas arrecadadas com os impostos que se pagam. De quebra, cadê o Ministério Público? Não tem pontinha, não né?

Terapia

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde e Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), inaugura nesta quarta-feira (29), o Ambulatório de Saúde Integral da População Trans - Makelly Castro. O espaço está instalado dentro do Ambulatório Azul do Hospital Getúlio Vargas (HGV) e vai atender exclusivamente pacientes travestis e transsexuais que necessitam de algum tipo de terapia.

Coletiva



A Assistente de Programas da ONU Mulheres no Brasil, Juliana Maia, e a idealizadora do Observatório de Candidaturas Femininas, Valéria Paes Landim, concederão entrevista coletiva, na próxima sexta-feira (31), às 18h30, na sede da OAB Piauí, sobre o Observatório de Candidaturas Femininas e o lançamento do I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres que terá o lançamento na mesma data.

O Sistema Unimed Teresina realizou, no último final de semana, no Araxá Bike Park, mais uma edição do Pedal Unimed. Atividades físicas são oferecidas periodicamente aos beneficiários do plano de saúde e aos colaboradores da cooperativa. O Pedal ocorre uma vez ao mês e tem vagas limitadas. Além do ciclismo, os participantes realizam outras atividades, como alongamento, vôlei e natação, que trazem benefícios físicos e emocionais, contribuindo para a qualidade de vida. A Unimed Teresina possui um Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), que desenvolve e acompanha as atividades com uma equipe multidisciplinar. Os clientes da Unimed podem se inscrever nos programas voltados à prevenção de riscos à saúde pelo site institucional, na aba “eventos”.