Tristeza

Ela é realmente uma tristeza, oferecida.

TBT de hoje em São Paulo, Este Bl com o pastor Everaldo Pereira sua esposa Esther Batista e o casal advogado Márcio Vieira e sua esposa Denise Vieira





Jovens Empresários, Grupo BL te amamos vão se reunir na próxima terça feira para vip jantar e bate papo a lavonter

Registro

O recebimento do atencioso convite do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão , Deputado Othelino Neto, convidando para participar da sessão Solene de entrega do Título de cidadão Maranhense e também da Medalha do Mérito Legislativo , Manuel Becman ao empresário Piauiense João Vicente de Macedo Claudino , a proposição do título foi da deputada Mical Damasceno. dia 06 de dezembro na quela capital.

Niver

Péricles Mendel vai comemorar seu aniversário dia 7 de dezembro em grande estilo.

Comemora

A querida deputada Estadual Flora Isabel comemora seu niver dia 29 de novembro com familiares e amigos em chic buffet da zona Leste.

Advogado, Pedro Nolasco esteve recentemente em Fortaleza foi a passeio





A querida Zelita Melo está em São Paulo foi a trabalho

Agenda

Mês de novembro e dezembro são eventos demais só confraternização e boas festas.

Bom dia

Para o competente secretário de Governo do Município de Teresina Fernando Said.

Absoluto

Tou numa idade que sou amigo de quem quero, e ir onde quero e ponto final.

Leitoa

Candidatura para seja o quer for de prefeito a vereador no interior sem dinheiro é porca na certa, e quando o candidato é abusado, nojento e mal caratér é leitoa na certa.

Novembro Azul

Até o final de novembro, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) realizará rodadas de palestras em alusão a campanha nacional do Novembro Azul. O objetivo dos encontros em empresas, escolas, comunidades terapêuticas e presídios de Teresina é alertar a população sobre o câncer de próstata com a presença de um especialista da área que esclarece informações relevantes sobre a doença.

A turma do Curso de Artes da UFPI, fizeram uma visita ao Ateliê Galeria de Artes

Interior

O diretor geral da previdência no Piauí hoje está em São João do Piauí.

Estreias

Nesta semana os Cinemas Teresina trazem a pré-estreia do documentário ‘Humberto Mauro - Cinema é Cachoeira’, no domingo (24) às 10h30, e a sessão com debate de ‘A Fera na Selva’, na quinta-feira (21) às 19h30 com a presença de Paulo Betti. Também entram em exibição, ‘A Grande Mentira’ e ‘Medo Profundo - O Segundo Ataque’. Os filmes: ‘Diz a Ela que Me Viu Chorar’, ‘Azougue Nazaré’, ‘A Vida Invisível’, ‘Parasita’, ‘As Panteras’, ‘O Irlandês’, ‘Domingo’, ‘Dora e a Cidade Perdida’ e muitos outros continuam em cartaz.

Nomeado

O advogado Charles Max foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) na vaga destinada aos advogados.

Livro

O ex-governador do Piauí Hugo Napoleão do Rêgo Neto lança no próximo dia 4 de dezembro o seu livro intitulado "Fui Advogado de JK". O evento acontece no Salão Nobre da Assembléia Legislativa do Piauí.