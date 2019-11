Na Alepi

Dois suplentes retornam à Assembleia Legislativa do Piauí após embates políticos nos bastidores. B. Filho, do Progressista, e o petista Warton Lacerda tomaram assento naquele poder com a saída dos deputados Fábio Novo e Zé Santana para assumirem pastas no Governo de Wellington Dias. O contribuinte paga a conta.





Mais de 400 mulheres participaram do “Filie-se: Fortalecendo o Futuro” hoje em Teresina. Tivemos dezenas de filiações, palestras e uma roda de conversa com mulheres que fazem a diferença em suas áreas de trabalho





Toda a elegância da querida Van Fernandes, clicada em evento de marca





Amiga Antonia Borges, Juliana, Lourdes Borges, empresárias Lisbela e Mirina, e o amigo Carlinhos Mesquita pontificaram e bem





É definitivo. Se algum dia algo se torna mais forte em sua vida, dedique-se a ela.

De aniversário hoje, o amigo Francisco de Assis, ele que há muitos anos trabalha na Sucesso Publicidade do grande Grupo Claudino. Parabéns, e tudo de bom.

Rosa Rufino pontificou no evento Sorte Única realizado, ontem, em restaurante da zona Leste da verde cap.

A padroeira de Barras, Nossa Senhora da Conceição, está desde o dia 28 de setembro em Teresina. Ele vai perigrinar em Teresina até o dia 22 de novembro.

O competente prefeito de Teresina esteve em São Paulo. Ele foi receber mais uma justa homenagem que o município ganhou pela excelente educação que é destaque nas escolas da verde cap.

Registro dos empresários Alexsandra Diniz e Rubinho Diniz durante a inauguração de um novo empreendimento do segmento ótico na cidade de Barras. Família de empreendedores





Deputada estadual Flora Isabel, seus pais Cel. Rodrigues e dona Clesia Rodrigues com a filha Gilvana Gayoso e seu filho Lucas, que ontem esteve de niver, no lançamento do programa Habitar Servidor





Jovem empresário Reginaldo Júnior, que fez um excelente comentário no lançamento da Sorte Única





Na próxima sexta-feira, 8, o PTB piauiense recebe o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, para inauguração da nova sede do partido, localizada no bairro Ilhotas, zona Sul de Teresina. O presidente estadual da legenda, empresário João Vicente Claudino, convidando este BL para a solenidade, agendada para iniciar às 10h.

Prêmio Interaje

O Armazém Paraíba é um dos finalistas do Prêmio Interaje em duas categorias: melhor conteúdo audiovisual e página de Redes Sociais. Em melhor conteúdo a loja concorre com o vídeo ‘Vista o Seu Poder’, clipe sobre o empoderamento feminino. O Prêmio valoriza os profissionais que trabalham com conteúdo web no Piauí, premiando os que mais se destacaram ao longo do ano. A premiação será dentro do Teresina Summit que acontece dia 09 de novembro.

Casal amigo, empresários do grupo O Dia de Comunicação, Valmir e Tânia Miranda em noite festiva do niver deste BL





Família amiga e gente do bem, Neto Viçença e filhos vão a São Paulo nestes próximos dias

Advogado e procurador da Uespi, Pedro Nolasco. Amizade verdadeira com este BL desde os meus primeiros passos no colunismo social. Ele foi no meu aniversário





A Assembleia Legislativa do Piauí realiza nesta quarta-feira, a partir das 10h, uma sessão especial para discutir o "Novembro Azul", mês de combate ao câncer de próstata. A proposição é do deputado republicado Gessivaldo Isaias.

