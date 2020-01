Dois nomes VIPs

Governador do Rio Wilson Witzel com o grande Zico e o advogado e empresário Valter Rebelo recentemente no Rio de Janeiro





O delegado Cadena Neto em tarde de ping pong feito por este colunista



Salada vip

O conceituado empresário Holanda Rocha, homem forte da área de imobiliária, está em viagem pelo Canadá. Pense numa pessoa trabalhadora e gentil.

Em Sampa

Meu amigo Nonato, diretor superintendente da Equatorial no Piauí, está em São Paulo, aproveita a estadia na capital paulista e cuida de sua saúde.

Triste

A inveja está se alastrando até mesmo em condomínios de classe média, além das futricas e putarias feitas pelos próprios síndicos.

Lendas

Duas lendas vivas: Bete Cuscuz, que já foi dama de casas noturnas na cap, e o ex jogador de futebol Sima. Os dois são pré candidatos a vereadores de Teresina pelo MDB.

A querida Gracinha Monteiro hoje também abrilhanta esta salada vip





Niver

Dia 04 de fevereiro o Ministro João Henrique de Almeida Sousa vai comemorar seus 70 anos com missa na sede do MDB. Os amigos deverão prestigiar o evento.

Queima

O Bloco do Birica está a todo vapor, vai desfilar no mesmo dia do corso.

Doença

Esta epidemia, coronavírus, está deixando muita gente preocupada.

Corso

O próximo Corso de The será dia 16 de fevereiro na avenida Raul Lopes, é de praxe.

Publicitária Larissa

A publicitária Larissa Maia é a convidada do urologista Giuliano Aita para o "Café", em evento multidisciplinar, mensal, que acontecerá nesta sexta-feira, 31, para toda a equipe da clínica. Ela proferirá a palestra "Encantando Pacientes". Ótima escolha!

Zé Pereira

O Harmonia do Samba é uma das atração do tradicional Zé Pereira do município de José de Freitas. Com mais de 40 anos de tradição, a festa, que este ano acontece dias 15 e 16 de fevereiro, reúne pessoas de todo o Estado. Este ano, são esperadas 20 mil pessoas para curtir o pré-carnaval da cidade. O vice-prefeito Antônio Abreu revela as primeiras atrações confirmadas: no sábado (15), se apresentam as bandas Casadões do Forró e Cesinha. Já para quem gosta de música baiana e muito axé, vai poder curtir a banda Harmonia do Samba, no domingo (16).

O amigo João Neto, do marketing da Houston e Audax. Gente fina





Ontem aconteceu a terceira etapa do Rally Cerapió 2020, que contou com várias modalidades e atletas de todo o Brasil. O atleta patrocinado pela Unimed Teresina, Lindomar Ferreira, foi o piauiense que se destacou em primeiro lugar na categoria e o terceiro geral da prova. A penúltima etapa das bikes aconteceu na capital piauiense e foi uma prova bastante dura: 110km com muita lama e trechos de subida. A partir do quilômetro 40, ele colocou mais ritmo na pedalada, conseguindo se manter na liderança da Master B1 masculina e na terceira colocação geral do rally de ciclismo.