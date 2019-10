Dizem que ladrão que rouba ladrão merece cem anos de perdão

Perdão

Dizem que ladrão q ue rouba ladrão merece cem anos de perdão. Gente do Direito também

é denunciado, todo cuidado é pouco. Os perdedores estão de olhos abertos.







A Bacharel em Direito e Gastronômica Bruna Rafaella está na cidade maravilhosa onde curte shows do Rock in Rio. O click é no Museu de Artes Contemporâneas, em Niterói. Ela é hóspede do jornalista Vinicius Ferreira, que mora no Rio de Janeiro







Santo

Hoje é dia de São Francisco de Assis, dia em que vários romeiros pagam suas promessas na cidade cearense Canindé.



Niver

O vereador Joaquim do Arroz vai reunir gregos e troianos, no fim de semana, para comemorar seu niver. Como está se aproximando a eleição, ele deverá assar carnes e oferecer aos seus eleitores, isso porque até então é um fino churrasqueiro.



Nome

Luis Guilherme é o novo gerente de vendas de concessionária chic da cidade.



Aniversário Francisco Bareta, delegado classe Al, hoje está de aniversário. Parabéns amigo! Secreta Que festa secreta será essa? Hum, tá! Depois conto mais. Missa

Nesta sexta-feira, às 7h, familiares e amigos do colunista social Nelito Marques participam de missa pelo 7º dia de seu falecimento. Será na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na zona Leste de Teresina.

O jornalista e cantor Rodrigo Antunes fez sucesso em nossa caranguejada.

Foi tudo de bom







Este BL com o empresário Marcos Seabra, ele foi o primeiro convidado a

marcar presença em nossa caranguejada







As queridas Zelita e Zuita Vasconcelos e uma amiga em nossa última promoção







O amigo Chiquim do Caranguejo com sua eficiente equipe fizeram o dever de casa







O querido casal Juscelino e Conceição Sepúlveda também pontificaram em nossa caranguejada







Dia do Lobinho

O Escotismo, fundado na Inglaterra em 1907 por Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, tem o ramo Lobinho, que aceita crianças a partir dos 6,5 anos de idade. Neste dia, 4 de outubro, é o Dia do Lobinho, também de São Francisco, que é o padroeiro do segmento infantil do Movimento Escoteiro brasileiro.