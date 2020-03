Dia 23 de abril este colunista vai realizar décima primeira festa dos destaques

Semcaspi

Seguindo a diretriz da Prefeitura de Teresina para evitar a transmissão do novo Coronovírus, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) suspendeu todo o atendimento coletivo ao público nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), assim como as requisição do Passe Livre e para inclusão em programas de transferência de renda. Essas medidas são preventivas e têm duração de 15 dias. Além da suspensão ao atendimento ao público, foram suspensas as visitas aos abrigos, casas de acolhimento e centros de convivência”, afirmou o secretário da Semcaspi, Samuel Silveira.

Cidadão de Fortaleza

João Vicente Claudino em breve será cidadão de Fortaleza. O empresário recebe o título de cidadania em solenidade que será realizada no dia 03 de abril. A horaria foi uma proposição do Vereador Liêr Férrer.

Ontem

Mirna Ribeiro tomou posse ontem no Granf Clube no Bistrô. Tânia Miranda pontificou no evento.

Comunicado Rede Feminina

Diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI), seguindo as recomendação do Ministério da Saúde e do Hospital São Marcos, adiou a realização da corrida de rua "Run For Life". Uma nova data será anunciada posteriormente através das redes sociais. As palestras educativas de prevenção ao câncer de colo do útero, da campanha "Março Lilás", também foram suspensas.



Bom dia querida Aline Patricio, bom dia saúde amiga







Fernando Said grande secretário de governo do município de Teresina, sempre em alta a frente da pasta que exerce.







João Tadeu vem fazendo um excelente trabalho à frente da empresa que administra.







O prefeito de Parnaiba Mão Santa foi recebido em Brasília com sua esposa Adalgisa Moraes Sousa pelo presidente Jair Messias Bolsonaro







O vereador é secretário Fernando Hidd também vai a nossa festa dos Destaques do ano