Festa

A festa dos destaques jovens do ano, empresários jovens e príncipes e princesas já tem data marcada, será dia 30 abril no Gran Arrey Hotel.





Os primos, Lucas Gayoso e Venâncio Cardoso clicados pela lente deste colunista





Isânio Brandão Paz, gerente de peças de loja de automóveis em destaque pelo seu belo trabalho







Ganhou

A médica, Isabela Cardoso e o querido Paulo Ximenes ganharam a primeira filha e batizaram de Ana Flora em homenagem a avó deputada Flora Isabel.

Ontem

Foi dia de Santo Reis, teve festa agitadíssima em Boa Hora do Piaui.

Estiveram

Lordes Borges e Carlinhos Borges, passaram o fim de semana na terra dos Governadores.

Amizade

Amizade acaba quando você percebe que o amigo era apenas você.

Turismo

Turistar é bom e quanto não se sabe o preço que custa melhor ainda.

Padrinho

O amigo secretário, Venâncio Cardoso será o padrinho da nossa festa noite dos destaques.

Parnaíba

Nonato atual presidente da Equatorial no Piaui inaugurou ontem a nova agência da mencionada empresa em Parnaíba.

Jumanji

A partir do dia 13 de janeiro chega ao Teresina Shopping o brinquedo inspirado no filme Jumanji. O espaço terá escorregador, tobogã, pontes, piscina de bolinhas, Muro Peçonhento, espaço para fotos e aventura na selva. O valor é de R$18 para 15min e R$25 para 30min, valor de R$1 para cada minuto adicional. Já para brincar no Muro Peçonhento o valor é R$12.

Em tempo de cumprimentos o jovem, Lucas Freitas na foto com sua mãe Claudia Freitas





Sempre elegante, a conselheira Lílian Martins, voltou do recesso ontem agradecendo no Dia de Reis. Muito a agradecer e muito a servir.





Este colunista, com a médica, Larissa Barros e o advogado Ronnie Douglas, os dois se casaram recente em Teresina





Quem comemora aniversário nesta semana, dia 9, é o promotor de justiça, Marcelo Monteiro. Destaque também como empresário, Marcelo já é referência por seus empreendimentos na zona leste de Teresina. Sempre ao lado da família, acaba de retornar de tour pela Argentina onde passou dias relaxantes ao lado da esposa, pais e filhos.

Promoção

O tradicional Saldo de Natal do Teresina Shopping acontece de 06 a 09 de janeiro. O público poderá fazer suas compras com descontos incríveis de até 70% em diversas lojas de moda, calçados, móveis, eletrodomésticos, tecnologia, brinquedos, cosméticos e muito mais. Nas compras no Saldo de Natal ainda é possível participar da promoção Vira-Presente. A partir de R$200, o cliente ganha uma chance na ‘Raspadinha Digital’ para concorrer aos cartões presentes Credi-shop de R$ 100 até R$500. Além disso, as blogueiras do @guiadasamigas, Ana Luiza e Karol Damião, estarão no shopping dando dicas de achadinhos no IG do @teresinashopping.

Aniversário

O Médico Cirurgião Bariátrico Dr. Aderson Aragão troca de idade na próxima quarta-feira (8). Felicidades





Bariátricas

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) obteve uma importante conquista no final de 2019, foi habilitado pelo Ministério da Saúde (MS) como unidade de Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade e passará a receber recursos pelas cirurgias bariátricas realizadas. O hospital já atendia a Linha de Cuidado do Sobrepeso e da Obesidade, mas com recursos estaduais.Com o credenciamento, o HGV vai receber subsídio do Sistema Único de Saúde pelos procedimentos bariátricos executados, como explica o presidente da Fundação Hospitalar do Estado (FEPISERH), Welton Bandeira.

Chegam

O casal deputado estadual, Júlio Arcorverde e Marcela Alencar e família chegam hoje da Europa onde passaram o Natal e ano.