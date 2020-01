O vereador de Teresina Venâncio Cardoso esteve recentemente em São Paulo em um evento onde ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também pontificou





Os amigos e primos Diego, Matheus e Levi em chic praia. Um kiss especial neles





Alexandre Sá e Raulino Neto preparando um grande espetáculo para o Carnaval de Teresina, com o Bloco Pinto na Morada





Tudo certo

Só falta acontecer a nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários jovens e príncipes e princesas.

Esteve

O amigo Leonardo Silveira, diretor da Escola do Legislativo, esteve ontem em Parnaiba a serviço da entidade.

Campanha

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) desenvolverá uma campanha de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST’s -, durante as prévias carnavalescas e no carnaval de Teresina. Dentre as ações, está contemplada a distribuição de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante.

Estreia

José Siqueira Barros Júnior, mais conhecido como Sikêra Júnior, não para. O jornalista, que conquistou o Brasil e sobretudo a internet pelo seu jeito descontraído de lidar com a informação, vai apresentar pela primeira vez na carreira um programa jornalístico policial em rede nacional. A estreia oficial do “Alerta Nacional” será hoje, às 18h, na tela da RedeTV!, canal 23.1 no Piauí.

Campanha Eleitoral

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, sediará a abertura do I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres – Eleições 2020, na apróxima sexta-feira (31), às 19h, no auditório Ministro Reis Veloso. A solenidade contará com a presença da Assistente de Programas da ONU Mulheres no Brasil, Juliana Maia, que explanará palestra com o tema “Mulheres e participação Política”.

Zelita Melo com o querido casal, empresários Adão Rodrigues e Socorro na festa do Lions clube internacional Afonso Mafrense





Nelson Nery costa com o atual presidente da Academia de Letras, Zózimo Tavares





José Filho, reconduzido como novo presidente da Fiepi