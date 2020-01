Príncipe

O jovem Orsano Alves está entre os príncipes homenageado dia 23 de abril em grande festa.





Médico Airton Andrade e sua linda família hoje também abrilhantam esta salada





A querida amiga Zelita Melo hoje será grande anfitriã





Convites

Vindo de pessoas amigas, que gosta da gente é bem-vindo; de gente falsa estou fora.

Data marcada

Dia 23 de abril vai acontecer a 11º festa noite dos destaques jovens, empresários jovens e dos príncipes e princesas.

Carnaval

Lions Clube de Teresina convida para participar da Festa de Carnaval, hoje a partir das 20h, ao som do cantor Marquinhos do Pará, que acontece no Salão de Festas do Edifício Jardim Fiesole.

Casal, empresário Adão Rodrigues e Socorro sempre presentes nos eventos sociais deste colunista





Casal nota dez, Hélio Melo e sua linda esposa





A querida delegada Daniela Barros, presença confirmada na nossa próxima promoção





Posse

O ex governador do Piaui Zé Filho foi reconduzido ao cargo de presidente da Federação das Indústrias do estado do Piauí ontem. Evento hiper prestigiado por autoridades e amigos.

Missa

A missa de um mês do deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB) será realizada neste sábado (25), às 19h, no Centro Pastoral Paulo VI, na Avenida Frei Serafim, no Centro de Teresina.

Casal, Médico Wildson Gonçalves em noite de evento na Verde cap





O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Secção Piauí, Luiz Bezerra Neto, com o cardiologista Elisiário Júnior







As chiques Eliane Nogueira e Marize Barbosa em tarde de almoço badalado