Candidaturas feminina

Com o objetivo de promover a formação e o engajamento das mulheres na política, a Seccional Piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Observatório de Candidaturas Femininas, realizará o I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres – Eleições 2020. A solenidade de abertura do evento será no dia 31 de janeiro, com aula inaugural às 19h, no auditório da OAB Piauí; o Curso seguirá no dia 1º de fevereiro.

Ricardo Brandão que está em alta no que faz. Bom dia, amigo





Gilvana Gayoso, da ADH, com o secretário de Cultura, dep. Fábio Novo, em visita à entidade





Salada vip

O município de Monsenhor Gil se prepara para realizar mais uma edição do tradicional corso com data marcada para o dia 15 de fevereiro.

Cafés

Em Teresina aumenta o número de cafés, a maioria localizados na zona leste. O que mais chama atenção dos consumidores são os preços que chegam a cobrar dos consumidores.

Começa

O novo campeonato de futebol Piauiense começa a movimentar os clubes da Verde cap e do interior.

Lista

Está ficando chique a lista dos destaques jovens e empresários jovens de 2020.

João Henrique Almeida Sousa comemora seu aniversário dia 03 de março na sede do MDB, em Teresina





Rei e Rainha

As inscrições para as categorias de Rei e Rainha da Pessoa com Deficiência e Rei e Rainha da Pessoa Idosa já estão abertas e podem ser realizadas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo. O processo é realizado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcapi), assim como o referente à escolha da Rainha Trans, cujas inscrições começaram nessa terça-feira. As premiações, que chegam a R$ 5 mil, devem acontecer no Iate Clube no dia 2 de fevereiro.

Ético



Gente que brilha no que faz com carinho e amor, é assim o Cabelereiro Renilton Costa, que além de fazer sucesso é rico de tantos amigos e clientes VIPs.

Santa

Terra Santa será o destino de muitos piauienses no segundo semestre.

Casal amigo, advogado Odonias Leal e Rosário Leal clicados pela lente deste colunista em recente acontecimento social







Em exibição



Os cinéfilos de plantão podem curtir os indicados ao Oscar 2020 nos Cinemas Teresina. Alguns indicados seguem em cartaz nesta cinesemana como: “Adoráveis Mulheres”; “O Escândalo”; “Frozen 2”; “Parasita”; “O Farol” e “1917”. Além disso, estreiam os filmes “Uma Mulher Alta” e “Jumanji - Próxima Fase”.

Circulam



O casal médico Giuliano Aita e família circula por Paris.

De olho

Até em alguns postos de lavagem em Teresina, pois não é que a moda agora é sumir tapetes dos carros. Gente, se a moda pega?

Gente

O querido Fernando Oliveira está em alta com sua saúde em dias. Salve, salve, amigo.