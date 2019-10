Costumo a não dar confiança e nem palanque para quem é mau caráter

Aconteceu, ontem, no gramado do Congresso Nacional, por ocasião das comemorações do Ourubro Rosa. A iniciativa foi da deputada federal Iracema Portela, do Progressistas.





A deputada Flora Isabel vai a Batalha amanhã para a abertura da Festa do Bode. Na foto com o padre Chiquim Borges e o seu filho vereador Venâncio Cardoso





Ontem

Foi o Dia do Aviador.

Tadinho

De um médico de Teresina, tão para falir o homem. Eita povo picareta, por isso é que não são felizes.

Abrir

Djalma Chaves é quem vai abrir o show do cantor Fagner, no dia 9 de novembro, no Theresina Hall.

Ser piauiense

Uma iniciativa que merece aplausos. Não é que a Coordenadoria de Comunicação do Estado lançou a segunda edição dos 101 Motivos para se Orgulhar do Piauí. A publicação reúne grupo de locais, manifestações, comidas típicas, pessoas e ações que se destacam e ajudam a elevar a autoestima dos cidadãos e cidadãs piauienses.





Raulino Neto,Júlio César, Júnior Baiano e o coordenador Técnico do Fluminense, Prof. Vicente

A turma no lançamento Flupi, torcida organizada oficial do Fluminense do Piauí





África

Biá Boakari está na África do Sul e em boas companhias.

Nome

Um abraço especial no grande médico, psiquiátra Leonel Veloso.

Chique

A querida Carlota Carvalho é sempre muito gentil comigo. Obrigado, querida, um kiss especial.

Linda

A maravilhosa Ana Paula Lacerda, que é uma mulher de família tradicional, rica de amigos e saúde. Ana Paula é das que acontecem em sociedade sem alarde, simple e discreta.

Foi

O atual diretor superintendente do INSS no Piauí, Daniel Lopes, ontem, esteve no Sul do Piauí a serviço da entidade.

Volta

O Padre Francisco Borges, que esteve em Piracuruca, já está na ativa na verde cap.

Jogão

O amigo Hélio Melo e uma turma de amigos foram ao Rio de Janeiro e acompanharam o jogo entre Flamengo e Grêmio, ontem, no Estádio Maracanã.

Leitura

O escritor Magno Pires vai escrever artigos sobre cultura, e muito mais às segundas aqui em O DIA.

Empresária Ivanária Sampaio com as arquitetas Ivone Leão, Raimunda Lacerda, Mariana Rodrigues e Waléria Abreu

Gilson Vasconcelos todo feliz com o sucesso da exposição de carros antigos realizado recentemente em clube social que preside.

Feriado - Dia do Comerciário O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI) informa que, em virtude do feriado do Dia do Comerciário, comemorado na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, as lojas do Centro e bairros não funcionarão. As atividades retornam normalmente na terça-feira (29). Hélio Melo, ontem, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, conferiu o jogão Flamengo e Grêmio

BetoBETOBeto Loyola