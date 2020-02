Secretário de Transportes Gustavo Aquino que está fazendo um excelente trabalho à frente da pasta

Toda simpatia da querida Adalya Gayoso hoje em salada vip

Alysson Bacelar, Coordenador de Comunicação do Governo do Estado, será um dos homenageados na nossa festa dos destaques do ano.

Jogão



Dia 12, próxima quarta, o Vasco vai jogar com o Altos no estádio de futebol Albertão. Vale a pena conferir.

Zé Pereira

José de Freitas já aguardando os foliões para o tradicional Zé Pereira nos dias 15 e 16/02.

Nilo Angelim e João Henrique clicados pela lente deste colunista





Em Sampa

A deputada estadual Flora Isabel está em Sampa, deverá retornar a city no fim de semana.

E mais

O deputado estadual João Madson vai passar o período de carnaval em Trancoso, na Bahia, com sua linda família.

Alysson Pego com o querido João Henrique de Almeida Sousa em seu niver





Segurança

Uma pesquisa realizada entre agosto e setembro de 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostrou que a população dos bairros contemplados pelo projeto Lagoas do Norte tem uma melhor percepção quanto a sensação de segurança quando comparado com os dados de 2016. Para a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), o que motivou a melhoria da segurança da região foi a implantação do programa Vila Bairro Segurança (VBS), que desde 2018 vem desenvolvendo ações preventivas e de proteção em 13 bairros da zona norte da capital.

Cinema Italiano

O Festival Artes de Março inicia sua programação com a III Mostra de Cinema Artes de Março. Entre os dias 5 e 11, os Cinemas Teresina exibirão gratuitamente um filme por dia, em sessão única às 19h30 e no domingo (8) uma matinê às 10h30. Neste ano a Mostra será dedicada ao Cinema Italiano. Na abertura, dia 05, acontece um bate-papo sobre a importância do cinema italiano com o Cônsul da Itália Gabor de Zagon e o produtor executivo da 8 ½ Festa do Cinema Italiano, Tommaso Mottironi. Já no encerramento, dia 11, outro bate-papo sobre a importância dos clássicos do cinema, com Giscard Luccas, sócio-diretor e curador da distribuidora de filmes FJ Cines. Os ingressos serão entregues no dia da exibição de cada filme, na bilheteria dos Cinemas Teresina.

Palestra

O advogado Álvaro Mota irá ministrar um Workshop com o tema "Aspectos Jurídicos de Licitações e Contratos Relacionados à Engenharia e Agronomia", o evento acontece hoje 07/0a2 às 18h e amanhã 08/02 às 8hs, na Câmara Municipal de Vereadores de São Raimundo Nonato.