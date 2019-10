Conselheiros dos políticos

Assim estão sendo chamados os 20 novos conselheiros eleitos no último domingo, 6, para cumprirem mandato a partir de 2020 nos Conselhores Tutelares da Criança e do Adolescente de Teresina. Vereadores e deputados disputaram as vagas quando lançaram candidatos para esses órgãos de representação no Ministério Público.





Este BL em bate-papo durante entrevista com a deputada federal Progressista Iracema Portela sobre sua atuação no Congresso Nacional em defesa dos interesses dos piauienses





O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual do Piauí, Caetano Mello, foi eleito para o Conselho Fiscal da FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital e, mais uma vez, garante espaço de representatividade para o Piauí junto às entidades fiscais nacionais. Como obteve a maior quantidade de votos, o piauiense ocupará a função de presidente do Conselho Fiscal da Federação.

Republicanos

O deputado estadual Gessivaldo Isaías, que preside o Republicanos no Piauí, esteve em reunião de presidentes da sigla em Brasília. A pauta tratou do lançamento de candidatos majoritários nas eleições municipais deste ano em cidades brasileiras, a exemplo de Teresina.

De férias

A publicitária Roberta Araújo e o marido, executivo Sergiu Cernautan, que residem em Vancouver, no Canadá, passam temporada de férias em Teresina, na casa do pais.

Dia da Criança

Dia de brincar, ir para os parques e shoppings de Teresina acompanhados dos pais. Assim deverá ser o dia 12 de outubro, Dia da Criança, também dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Shopping

Até o dia 13, segunda-feira, muitas brincadeiras, teatro e alegria rometem animar a Espetacular Semana da Criança no Teresina Shopping. Além disso de tantas atividades lúdicas, a programação também terá os espetáculos teatrais: ‘Sapo Severino’; ‘Aladim’; ‘Quem quer ser um super herói’ e ‘A Bela e a Fera’.

Exemplo

O ensino municipal de Teresina, que é um exemplo para os demais municípios piauienses, será apresentado em palestra do secretário municipal de Educação Kleber Montezuma, que confirmou presença na I Conferência Nacional de Alfabetização, na sessão Experiências Exitosas no Brasil, de 22 a 25 de outubro, no Distrito Federal.





Presidente da Academia Piauiense de Letras, advogado Nelson Nery Costa, abrilhanta esta salada hoje pelo execelente trabalho que vem realizando no comando da instituição cultural





Corrida

O jornalista Zan Viana daqui de O DIA, que coleciona medalhas ganhas em corridas que participa, deve ser, com certeza, um dos participantes da Meia Maratona Entre Rios, que acontecerá no último domingo de novembro. A corrida terá um percurso envolvendo os principais atrativos turísticos da cidade, como a Ponte Estaiada e o Parque Encontro dos Rios.

Niver

A juíza Nilcimar Carvalho, de Picos, reúne familiares e amigos nesse final de semana, em sítio da zona rural de Teresina, para comemorar mais um ano de vida. Parabéns!

Mãe de Deus



A vereadora Cida Santiago (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Teresina, ontem (10), para convidar os vereadores e público presente no Plenário para participar da 12° edição da Festa da Mãe de Deus, a ser realizada neste sábado (12). A vereadora é autora da Lei 5.348, sancionada em Abril, em que tornou a Festa como sendo Patrimônio Imaterial de Teresina.





Além da paixão pelo Direito, curso de formação, a jovem e amiga Bruna Rafaella está se dedicando à Gastronomia. Sucesso, querida!



BetoBETOBeto Loyola