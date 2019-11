Confraternização e homenagens

Este colunista e o grupo "Confraria BL te Amamos" estivemos reunidos na terça-feira em um restaurante da zona leste para nossa tradicional confraternização do grupo, que é formado por empresários jovens, advogados, dentistas, engenheiros e jornalista. No evento teve bate-papos animadíssimos, comidas e bebidas a vontade, os amigos receberam das mãos deste BL linda homenagem gravada com os seus nomes. Foi tudo de bom, vejam fotos e legendas.



Eu com meus amigos em mesa farta, papos variados e muita animação





Empresário jovem, Roberto Melo, recebeu das nossas mãos suas homenagens

Dentista Felipe Cabral também foi homenageado





Empresário Hélio Magalhães feliz com sua homenagem

Advogado e conselheiro da OAB Piauí, meu compadre também Ruben Vieira





Advogado Guilhemmy Bezerra

Engenheiro João Melo também recebeu o troféu destaque





Raniery, empresário e amigo da confraria Bl Te Amamos, também homenageado





Empresário jovem Marcos Aurélio Trigo, meu amigo e parente, ele foi o criador do grupo. Adoroooooooo





Cicero Dona novo componente do grupo recebeu o troféu





Em cartaz

‘A Odisseia dos Tontos’, ‘Uma Segunda Chance para Amar’ e ‘Carcereiros’ estão entre as novidades da semana nos Cinemas Teresina. Além dessas estreias, ainda continuam em cartaz o documentário nacional ‘Humberto Mauro - Cinema é Cachoeira’, ‘Doutor Sono’, ‘Os Parças 2’, ‘Parasita’, ‘A Grande Mentira’, As Pantera’, ‘Família Addams’, ‘Malévola – Dona no Mal’, ‘Medo Profundo – O segundo Ataque’ e ‘Dora e a Cidade Perdida’.

Foice e martelo

O vereador comunista Enzo Samuel ainda não está enquadrado no centralismo democrático do PCdoB, que após debater democraticamente o direcionamento de sua aliança com o PT nas eleições de 2020, o parlamentar continua defendendo aliança com o Palácio da Cidade.

Nossa causa é justa!” foi realizado nos dias 23 e 24 de novembro, no Blue Tree Tower Rio Poty Hotel, o evento, que contou com o apoio da Unimed Teresina, que se destaca pela abordagem dos mais diversos temas do espectro autista e dos direitos da pessoa com deficiência, com o objetivo de conscientizar para combater o preconceito e promover a inclusão social. A iniciativa foi do Movimento Autismo Legal THE, em parceria com a Associação dos Amigos do Autistas (AMA/PI). Além dos artistas, dezoito palestrantes participaram do seminário.





O oftalmologista Marcus Carvalho comemorou nessa quinta-feira (28) mais um ano de vida.