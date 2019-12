Confira os Flash do Aniversário da deputada estadual Flora Isabel

Foi chic

O aniversário da deputada estadual Flora Isabel, que foi comemorado com festa em vip buffet da zona Leste da verde cap, com direito a coquetel, jantar, saborosa sobremesa e bebidas a vontade. E não faltou a saborosa mistura de gente bacana, como familiares e amigos. Foi tudo de bom.





Deputada Flora toda feliz com seus pais e sua irmã Gilvana

Gilvana Gayoso, deputada Flora Isabel, deputada Janaina Marques, deputado Nerinho e sua esposa na festa de aniversário da deputada Flora Isabel



Deputada Flora com familiares e amigos

Este BL durante entrevista com o secretário e vereador Venâncio Cardoso no niver de sua mãe





Anfitriãs

Nailza Meneses, Zuita Vasconcelos e Janne Kelly serão as próximas anfitriãs da próxima reunião do Lótus Clube, que acontecerá dia 10 de dezembro em grande estilo.

Em tempo

De cumprimenmtos para o querido secretário de Governo da Prefeitura de Teresina, Fernando Said, que aniversariou recentemente e ganhou mimos dos amigos de trabalho.

Pregrediu

De um Uno 147 para um motor BMW. Isso é que é trabalho, garra, viver e não vegetar, uma cordinha e muita oração.

Adutora do Litoral

A Agespisa iniciou na semana passada mais uma etapa das obras da Adutora do Litoral. A continuidade dos serviços ocorre após liberação de modificações no projeto, junto à Caixa. O investimento vai beneficiar toda a região litorânea do Piauí. As obras da Adutora do Litoral são de responsabilidade da Agespisa e do Idepi (Instituto de Desenvolvimento do Piauí). Nesta etapa, a Agespisa vai concluir a implantação de 5.341 metros de uma adutora de água tratada, com tubulação em ferro fundido de 900 mm. Faltam apenas 70 metros para a conclusão. A adutora vai levar água da Estação de Tratamento IV para o Centro de Reservação Pindorama. Serão mil litros por segundo, viabilizando a distribuição para localidades de Parnaíba, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Ilha Grande.

Lançamento

Arramares, no dia 12 de junho, no Montmartre na Arte Galeria. Merci pelo convite, deverei pontificar.

Hoje

Tenho um encontro vip com o querido cirurgião plástico Toinho de Deus. Pense numa mão de fada.

E mais

Palestra sobre Lei da Liberdade Econômica ministrada ontem em Teresina pelos professores André Santa Cruz e Luiz Carlos Everton de Farias.

Socorro Barreto, que é coordenadora das pós das Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão com o Diretor Administrativo e Financeiro do Sebrae-PI, Júlío César, e sua irmã Juliana Leal em recente visita de cortesia que Socorro fez a entidade.