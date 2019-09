Confira os destaques da coluna Salada Vip desta quinta-feira

A empresária Rosinete Cardoso com seu passaporte da nossa caranguejada, sua empresa é nossa parceira

Passa

Christiane Alencar Rebelo passa a data do seu aniversário em Gramado, no Rio Grande do Sul, ao lado do esposo Mirocles Veras.

Café

Se liga no café com Amauri hoje, às 19h, em café vip da verde cap.

Mercy

Pelo convite vindo do empresário Domingos Neto, que comemora seus 65 anos com festa e churrasco dia 29 de setembro na fazenda Alegria, Cantinho Sul.

Meu amigo vereador de Teresina Venâncio Rodrigues Cardoso, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vai a nossa caranguejada



Livro

Dia 14 de setembro às 18h30 será lançado o livro Da Costa e Silva em quadrinhos, com texto de Nelson Nery Costa, ilustrações Caio Oliveira e coordenação de Wilson Seraine. O evento acontece em palco de Livraria da zona leste .

Nomes

O contador Marcos Alan Moura (contabilista), Perito Antonio das Neves, João Henrique Sousa, Médico Gilberto Albuquerque, Vereador e secretário Venâncio Cardoso, Dr. Antonio de Deus Filho também vão a nossa caranguejada.

Sempre

O ministro João Henrique Almeida continua com seu escritório funcionando em Teresina, é assim com mandato ou sem mandato. Ele sempre zelou pelos seus funcionários e amigos.

O contabilista Marcos Alan Moura vai a nossa caranguejada com sua família



Ontem

A querida Van Fernandes visitou a cidade de Piripiri. Foi a negócios.

Também

Paulo Rubens da Audax e Houston Bike esteve ontem na cidade de Piripíri. Foi ver como vai a chic venda dos produtos Audax naquela linda cidade.

China

A querida Lisbela Demes está em rápida circulada pela China, mas retorna em tempo de prestigiar nossa caranguejada.

Empresário Domingos Neto com seu filho Emanoel Orsano hoje também abrilhantam esta salada

Feijão em Sampa

A partir do dia 21 de setembro (sábado) o Axado Bar promoverá em seu cardápio a tradicional feijoada portuguesa ou à transmontana, como é conhecida em terras lusitanas. O prato pode ser servido individualmente, para dois e com bebidas como acompanhamentos. Além do prato típico de Candedo, o bar terá também a feijoada brasileira, no mesmo formato.

Estreias no cinema

Os filmes nacionais ‘Uma Noite Não é Nada’, ‘Legalidade’ e ‘Divaldo - O Mensageiro da Paz’ chegam às telas do Cinemas Teresina. Ainda

estreiam essa semana: ‘Mulheres Armada Homens na Lata’ e ‘Abigail e a Cidade Proibida’.

A querida Lisbela Demes Castro está em viagem pela China com um animado grupo de turistas

A nossa tradicional Caranguejada será animada pela banda Jackie Tequila, que vai tocar o melhor do Pop Rock e MPB. O evento acontece no próximo dia 28 de setembro, no Iate Clube de Teresina