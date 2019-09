Confira os destaques da coluna Salada Vip desta quarta-feira

As queridas Van Fernandes e Alexandra Aguiar, duas mulheres que fazem acontecer no mundo dos negócios

Pêsames



À família enlutada do médico Tovar Vicente Luz, que morreu ontem vítima de acidente na Br 343. Ele foi sepultado ontem em Teresina.

Nomes

Advogada Aline Patrício, vice-presidente da OAB Piauí, e o dentista Rogério Mazuad vão a nossa caranguejada dia 28 no Iate Clube de Teresina.

No interior

Os amigos Lordes Borges e Carlinhos Mesquita estão em Barras, foram acompanhar reforma na casa da querida Lordes.



Empresária Elizangela Viana participou da feira internacional de cosméticos Beauty Fair, em São Paulo

Escândalo

Só aparece com quem se envolve com eles. Tenho dito.

Velhaco e sem compromisso

Na Câmara de Vereadores de Teresina tem um vereador que além de ser velhaco e sem compromisso quer levar os outros só na conversa.



O amigo médico Gilberto Albuquerque que está a todo vapor a frente do HGV

Niver

A querida Christianne Alencar hoje está de aniversário. Parabéns e muito mais.

Amigo

Comigo é assim amigos mão no ombro, inimigos pau nos lombos.

Preparar

Chiquim do Caranguejo é quem vai preparar nossa tradicional caranguejada.

Sempre

Atenciosa a maravilhosa empresária Van Fernandes. Um kiss, querida. Bom dia, bom dia.





Três gerações: Adriana Fortes , Maria Theresa Alencar e Teresa Alencar Rebelo hoje também abrilhantam esta salada vip

Em mãos

O lindo convite de casamento dos jovens Maria Theresa e Guilerme Sortino. Ela filha do casal amigo advogado e empresário Valter Alencar e Adriana Fortes Rebelo; e o noivo de Guilerme Francis Fagundes Sortino e Cristiane Barbugli Sortino. O chic casamento será em São Paulo no dia 21 de setembro para família e um grupo seleto de amigos.

Acontecerá

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDDPD), realizará no dia 14 de setembro o Projeto “Eficiência em Ação”. O evento, que acontecerá no Clube da OAB, a partir de 9h, conta com o apoio da CAAPI, da Associação Piauiense pelos Direitos Iguais (APIDI) e da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina (ADEFT).



O amigo Ricardo Brandão é só felicidade com as vendas, que venha 2020

Mundo dos unicórnios



Dia 13 de setembro chega ao Teresina Shopping a atração Mundo dos Unicórnios. O brinquedo traz várias opções para se divertir como unicórnio inflável, totem unicornizador para registro fotográfico bem divertidos, tobogãs, um paredão de pontuação para quem acertar a bolinha no alvo, conhecido como Unitarget, além do brinquedo de mola baby do TOMMY, Uni Arena com guerra de cotonetes, escorregador e uma área artística para desenhos e pinturinhas. Mundo dos Unicórnios irá funcionar na Praça de Eventos I, próximo ao Mc’Donalds. Os valores são: R$ 25,00 para 30 minutos de brincadeiras e mais R$ 1,00 o minuto adicional.

Sorteio Liquida Teresina

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina realizará na próxima sexta-feira, 13, às 11h, na sede da entidade, o sorteio dos prêmios da campanha Liquida Teresina 2019. Serão sorteados dois carros 0km e duas motos para os consumidores. Os vendedores, que realizaram as compras dos ganhadores, serão contemplados com um vale compras de R$ 1.000,00. O momento contará com um show da cantora Lilly Araújo.