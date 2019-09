Confira os destaques da coluna Salada Vip

Este BL com a deputada federal e primeira-dama do Estado, Rejane Dias, e seu irmão Rogério Ribeiro em manhã festiva

Médico Giuliano Aita, colunável Gracinha Monteiro e a empresária Elizangela Viana também vão a nossa caranguejada.

Dia 28 de setembro está chegando e com essa data a realização da 8ª Caranguejada, evento que será realizado no Iate Clube de Teresina, a partir das 12h, com direito a música com a banda Jackie Tequila.







O médico Giuliano Aita; a querida Gilvana Gayoso, da ADH; e o sempre simpático Paulo Rubens também pontificarão em nossa caranguejada





Em todo lugar que se anda tem flamenguista uniformizado após o time rubro-negro pontuar na tabela como líder do Brasileirão após vencer o Santos, no último sábado, por 1 a zero, no Maracanã. Com a vitória chegou aos 42 pontos e é o favorito ao título do campeonato.

















Nesta terça-feira (17) os parabéns vão para o oftalmologista Fábio Martins, especialista em Glaucoma e Lentes de Contato do Hospital de Olhos Francisco Vilar.























As eleições municipais de 2020 serão realizadas conforme as novas regras eleitorais, sem coligações entre partidos. E isso vem deixando as siglas, em Teresina, no aperto para compor chapas competitivas. Essas regras passarão também a valer para as eleições de 2022, para Assembleias Legislativas e Câmara dos Deputados.







Escritores Felipe Mendes, Cinéas Santos, Itamar Abreu Costa e Anfrisio Neto Lobão em noite de lançamento de livro

Não convidem para a mesma recepção o deputado petista Franzé Silva e a deputada verde Teresa Brito, ambos andaram trocando farpas em sessão do legislativo piauiense. E o eleitorado, como observa tudo isso?

A colega da RedeTV/O DIA, Mayara Martins, ainda recebendo os cumprimentos dos colegas jornalistas e de amigos e amigas pela passagem de aniversário transcorrido domingo, 15.







Wilson Oliveira e o Bibliotecário Gregório Jeferson fotografados em casamento de Natasha e Pedro Neto

A morte do cantor Roberto Leal deixou muitos fãs triste. Ele era um Lord e muito querido.

Empresário Antonio Pierote, do Mirante do Lago, e o Josafá Bezerra, que já trabalhou neste O Dia, são dois grandes anfitriões.







O presidente da Ordem dos Advogados do Piauí, Celso Barros Neto, com a sua família no lançamento do livro "Da Costa e Silva em Quadrinhos", na última sexta, em livraria da zona Leste.







Em mais uma ação de inclusão social, a OAB Piauí realizou, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Projeto “Eficiência em Ação”. Ocorrido neste sábado, no Clube da OAB, o evento contou com a parceria da CAAPI, APIDI e ADEFT, além de dezenas de instituições governamentais, não governamentais e privadas como parceiras. A ação teve o objetivo de disseminar a cultura da inclusão social das pessoas com deficiência, por meio da educação, saúde, lazer, esporte e cultura. Prestigiaram o “Eficiência em Ação” a Diretoria da OAB Piauí e da CAAPI, membros das Comissões Temáticas da OAB Piauí, representantes da APIDI, da ADEFT, da Prefeitura de Teresina, do poder legislativo e das instituições parceiras.