Destaques

A nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários jovens e dos príncipes e princesas acontece dia 23 de abril no Hotel Piauí Luxor.

Saúde

Deus está no comando pela recuperação o mais rápido possível do jornalista, Marcelo Magno.

Observação

Estou atento a coronavírus, até porque somos todos ser humanos, minha festa continua com a mesma data, se por acaso esta crise do coronavírus se estender adiaremos.

Retorno

A vice presidente da OAB Piaui, Aline Patricio já está entre nós e com saúde. Selo Dona Saló Como medida preventiva ao Coronavírus, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM) adiou a da 2° Edição do Selo Dona Saló, que aconteceria nesta quarta-feira (18), no Teatro do Boi. O evento que certificaria as empresas privadas em Teresina que desenvolvem programas ou ações em prol da igualdade de gênero será realizado em data a definir. As informações serão divulgadas nas redes sociais da instituição.

Decreto

O prefeito Firmino Filho assinou na manhã desta quarta-feira (18) novo decreto que declara situação de emergência em saúde pública em Teresina e dá orientações sobre medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Banco Popular

Para restringir a circulação e aglomeração de pessoas, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Economia Solidária (Semest) vai suspender o atendimento para novos clientes do Banco Popular, mantendo a agenda somente para os clientes que já solicitaram empréstimos.

Quem disse

Que de casa não se trabalha, sim, sim adoro trabalhar e produzir.

Outro nome

A conceituada presidente da Caapi, Andrea Araújo ainda está em Brasília, só foi um susto graças a Deus.

Folga

Como está assim com todo mundo em casa, vou passar o final de semana no interior.

Cadê

O procon Estadual, um sei é a mesma conversa pra boi dormir e bote mãozinha na cabeça.



Conceição Araújo, Tânia Miranda e Joyce Nunes clicadas na última reunião do Granf Clube







Júlia Ramalho, Joyce Nunes, Mirna Ribeiro nova presidente do Granf e Tânia Miranda em noite festiva







Sócias do Granf Clube na posse de Mirna Ribeiro como nova presidente do Granf Club







Amigo, juiz Almir Tajara ontem recebeu seu convite em vip café no Teresina shopping







O amigo, Helio Melo recebendo seu chic convite da nossa festa noite dos destaques