Mudança

Como as coisas mudaram, quem te viu quem te vê. Senhoras da sociedade realizando vaquinhas para fazer festas e, de quebra, sobrar uma graninha. Meu Deus, o mundo de uns tempos pra cá tem dado muitas voltas.

Bom dia para querida Jenuina, mulher determinada e trabalhadora





Pesar

Os nossos pêsames à família do ex-carnavalesco Lulú Maravilha, que faleceu

ontem em nossa capital.

Missa

Familiares e amigos de José Francisco Sady comvidam para a Missa em Ação de Graças a realizar-se às 20hs no dia 14 de fevereiro, na Igreja de São Cristovão.

Corso 2020

Os teresinenses já estão em contagem regressiva para uma das maiores festas carnavalescas da cidade. Consagrado pelo Guinness Book – O Livro dos Recordes – como o maior desfile de carros alegóricos do mundo, o Corso de Teresina 2020 contará com o apoio de Bombeiros Civis para garantir uma noite de segurança para os foliões. O evento acontece neste sábado (15), a partir das 17h, na Av. Raul Lopes.





Aula Magna



A executiva Cláudia Claudino ministrou a aula magna do MBA de Liderança e Educação Financeira por Metodologia Coaching para os profissionais do CRA-PI. O curso é uma iniciativa do Conselho Regional de Administração do Piauí, em parceria com a Faculdade Faepi. Na oportunidade, ela compartilhou sua experiência e conhecimento na área de gestão de empresas.

Destaque

A nossa tradicional festa dos destaques jovens, empresários jovens e dos príncipes e princesas acontece dia 23 de abril no Hotel Piauí Luxor.

Organizadores do bloco Pinto na Morada que sai às ruas de Teresina no domingo de Carnaval carnaval (23), concentração na praça do bairro Morada do Sol, Zona Leste de Teresina.

Famtour

Dando continuidade às estratégias para inclusão de Teresina no mercado turístico nacional, Teresina será palco de um novo famtour (turismo de familiarização). Desta vez, cerca de 12 integrantes, entre agentes de viagens, jornalistas e operadores de Turismo, de mais de dez empresas nacionais participarão da atividade. Os profissionais conhecerão os principais atrativos turísticos do município e participarão do Corso 2020. O famtour foi viabilizado pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e acontecerá entre os dias 14 e 16 de fevereiro.

Em Teresina

João Camargo vai estar em Teresina nos dias O7 e 08 de abril em loja de aluguel de roupas, fazendo atendimento para um vip público.

Lisbela Demes será uma das nossas homenageadas dia 23 de abril como empresária na noite dos destaques

Filmes

A pré-estreia de domingo (16), às 10h30, nos Cinemas Teresina é o drama sueco ‘E Então Nós Dançamos’. Ainda tem lançamento nacional de ‘Sonic - O Filme’, ‘O Preço da Verdade - Dark Waters’ e ‘O Grito’. ‘Parasita’, o grande vencedor do Oscar 2020, continua em cartaz no cinema, além de ‘1917’ e ‘Judy- Muito Além do Arco-íris’.

Sucesso

O Programa Especial de Carnaval apresentado por Italo Motta na O Dia TV todos os sábados, às 11h, no canal 23.1





Homenagem

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) vai homenagear nesta quinta-feira (13), profissionais e autoridades políticas que contribuíram para melhorias do órgão em 2019, com o certificado de mérito "Amigos do HGV". A iniciativa é do deputado Pablo Santos, que voltou a presidência da Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares (Fepiserh), como forma de agradecer às pessoas que contribuíram com direcionamento de recursos ou tecnicamente para o avanço da casa.





A querida empresária Ana Cláudia Sady está em alta em sua profissão e negócios. Salve, salve

Palestrante

O oftalmologista César Vilar será um dos palestrantes do Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia. O evento acontece de 13 a 15 de fevereiro em Porto de Galinhas. O profissional falará durante o Simpósio Alcon NO/NE 2020 sobre os temas: Experiência com lentes intraoculares Clareon e Cálculos de lente intraoculares em pacientes submetidos a cirurgia refrativa.