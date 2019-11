Coisas que acontecem Comigo de vez em quando

Ontem, um cara em um restaurante disse: "tá olhando pra minha namorada, seu viado". Eu, com calma, respondi: "decida-se, ou sou viado ou hétero, levantei e fui embora.





Em Floriano (PI), o presidente da Unimed Teresina, Emmanuel Fontes, esteve presente na festa para médicos cooperados da Unimed Floriano, que também contou com a presença de representantes da Unimed Picos. Um encontro para fortalecimento da marca Unimed.

Hoje



A empresária Van Fernandes convidando este colunista para o lançamento da Campanha Sorte Única, que será lançada hoje ao meio-dia em restaurante da zona Leste da Capital.

Encosta tua cabecinha e no meu ombro chora...assim foi o carinho com que a empresária Van Fernandes deu a mim no dia do meu aniversário



Grande homem advogado, procurador, empresário e acadêmico Nelson Nery Costa com a sua educação de formação foi a nossa festa levar o seu agradável abraço



Recadinho do Coração

Não compro briga de ninguém até porque briga fica para gente brega e chata. Outra, quem quiser conseguir algo comigo não venha falar mal dos outros pra mim, até porque poderei ser a próxima vítima sua.

Merci

Ao confrade Péricles Mendel pelas belas e vips fotos publicadas em suas páginas do jornal, blog e redes sociais falando, claro, de bem da festa do nosso niver.

Médico, cirurgião plástico Antônio de Deus C. Branco de Deus, hoje em salada vip. Ele está em alta em sua profissão





O querido empresário Adão Rodrigues e sua filha Adalya Gayoso, chiques e amigos sempre

A maravilhosa Carlota Carvalho fez tudo lindo, gostoso no nosso niver, as suas sobremesas arrasaram. Xica Frota conferiu





Camarote

Os colunistas de O Dia terão camarote no show do Fagner, no dia 9 de setembro, no Theresina Hall.

Etiqueta e boas

maneiras

Primeiro é falta de ética, em segundo consideração e, terceiro, educação. Se ligar para quem lhe convidar para qualquer evento dizendo que não pode ir no horário da recepção, gafe e das grandes.

Exposição

Está acontecendo no Teresina Shopping a exposição Santeiros do Piauí sob a responsabilidade do Marchand Edilson Lopes.

Do que

Adianta ir a igreja e fazer tudo errado, desejar mal ao próximo e ser falso.

Pense

Dr. Antônio D C. B. de Deus, Cirurgião Plástico, e sua esposa, a dermatologista Andressa S. Soares de Deus, estão em alta na Unitá. Eles além de serem atenciosos fazem amizade com os pacientes.

Esteve

O amigo empresário Carlinhos Mesquita passou o feriado em sua terra natal, Floriano.

O Papai Noel já chegou ao Teresina Shopping. Nesse domingo (03) aconteceu a festa para receber o Bom Velhinho. Teve shows musicais, apresentação com Bolim Bolão, espetáculo nacional ‘A Fábrica de Presentes do Noel’ e uma emocionante carreata pela cidade. O Papai Noel receberá as crianças todos os dias em seu trono na praça de eventos. Os horários são de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.







Deputado estadual Franzé Silva e sua esposa Mayra Araújo comemoraram, no último domingo (3), o aniversário de 2 anos do filho caçula Miguel, em dia de lazer no sítio da família.











Beto Loyola