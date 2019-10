Inveja

Coisa triste, quanto mais catrevagem mais invejoso, e quando é incompetente aí a cobra fuma e sai da garrafa. Uma dica: uma corda ou frequentar uma igreja católica ou prpotestante.





O simpático empresário Danilo Damásio com este BL, abraço de uma amizade longa. Ele e sua esposa Denise vão ao nosso niver. Salve a nossa amizade





Se a moda pega

Recentemente o prefeito de Corrente, no Sul do Piauí, fez a inauguração de um bebedouro comum.

Ah, tá, e bola para frente.

Local e data

Vai ser no chic restaurante Amalfitano, antigo La Pizza, a festa de niver deste BL com direito a vip coquetel, jantar e gostosa sobremesa, música ao vivo e presenças de gente amiga.

A querida Carlota Carvalho toda feliz ao lado das filhas, a médica Kikí, que casou recentemente, e Maria Carolina. Um kiss, queridas!





O querido Diego Oliveira que está vindo passar uns dias entre nós. Ele atualmente mora na França





Boca da noite

Show com Flávio Stambowsky nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Espaço Osório Júnior/Clube dos Diários, centro de Teresina.

Metrô

O governador Wellington Dias e o presidente da Companhia Metropolitana do Piauí, Paulo Martins, convidando para o lançamento do inícioda circulação do novo metrô aos sábados, ocasião que prestarão homenagens aos metroviários pelo seu dia. Será dia 26, a partir das 7h, com café da manhã.

Campanha do Grupo Claudino

O Grupo Claudino, por meio do Instituto Ciranda do Bem, realiza mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue. Será nos dias 23, 24 e 25 de outubro na Guadalajara. O Instituto Ciranda do Bem é formado por funcionários do Grupo Claudino e seus familiares e atua no desenvolvimento de projetos sociais e parcerias entre empresas e entidades para levar assistência a crianças, pessoas em situação de risco e idosos. A campanha interna é destinada a todos os colaboradores das empresas do Grupo. Desde a sua criação já foram doadas 6.117 bolsas de sangue para o HEMOPI e realizados 228 cadastros de doadores de medula óssea. Só em 2018 foram doadas 390 bolsas.

O amigo Willian Machado, que é inteligente e competente, está agora a frente da chefia de benefícios do INSS no Piauí

Retorna

O deputado federal Fábio Abreu voltou para a Secretária de Estado da Segurança Pública. Ele assumiu, em Brasília, seu mandato de deputado federal.

Nomes

Um forte abraço em Luciana Freitas, Márcio Reis, Josimar e Jeanley, sócios proprietários do lindo e aconchegante restaurante Amalfitano.

Lista

As queridas Eliane Nogueira, Vânia Guerra Pereira, Vera Lobão, Rosa Linhares, Lúcia Silveira e Ana Maria Rios são convidadas para festejar com este Bl e outros convivas meu niver ,dia 31 de outubro, em grande estílo.

60 anos

O Iate Clube de Teresina está completando 60 anos de fundação. Para comemorar o aniversário, a diretoria vai realizar baile no dia 26 com a banda The Fevers, a partir das 20 horas. Antes, no dia 25, fará jantar de entrega da Medalha de Honra ao Mérito Cromwell Wall de Carvalho. Nesse dia, também, a Câmara de Vereadores de Teresina realizará sessão solen, às 9h, para homenagear o clube nos seus 60 anos de existência.

Bode

A deputada estadual Flora Isabel vai a Batalha dia 25 de outubro para a abertura da festa do Bode.

Sessão com debate

A próxima sessão com debate dos Cinemas Teresina será de um dos lançamentos brasileiros mais aguardados de 2019 – já inscrito como um dos candidatos a representar o Brasil no Oscar de 2020 –, o premiado longa-metragem ‘A Vida Invisível’. A sessão também é de pré-estreia, no dia 27 de outubro às 19h, e terá a presença do Karim Aïnouz e da atriz Bárbara Santos. O filme vem de duas conquistas inéditas, com os prêmios de Melhor Filme da mostra Un Certain Regard, em Cannes, e o CineCoPro Award no Filmfest München (o segundo festival de cinema mais prestigiado da Alemanha depois da Berlinale). A obra é uma livre adaptação do romance de Martha Batalha, ‘A Vida Invisível’.

BetoBETOBeto Loyola