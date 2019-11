Coisa de Plebe Rude

Andar a cata de doações para se realizar festa de aniversário e de quebra quando ainda quer ganhar um presentinho.





Retorno

A Delegada Daniela Barros está de férias e faz uma tour pelo Brasil.





Granf Clube

Tânia Miranda sócias do Granf Clube foi anfitriã da reunião festiva do clube filantrópico na quarta feira, a festa teve como palco a luxuosa casa do casal empresário Valmir Miranda e Tânia Miranda, teve música ao vivo decoração a altura e um cardápio saboroso e farto, no evento foi feito o sorteio do amigo secreto que será em dezembro.



Horário especial

Nesta sexta-feira (29) acontece no Teresina Shopping uma das liquidações mais aguardadas do ano, a Black Friday. Mais de 100 lojas estarão participando com descontos de até 70%. O Shopping ainda terá estacionamento grátis para todos os clientes. Durante a promoção algumas lojas do Teresina Shopping funcionarão em horário especial: Lojas Americanas - 23h do dia 28/11 até meia noite do dia 29/11; Hiper Bompreço - 06h às 23h; Arezzo, World Tennis, Casas Bahia e Quiosque Ferrovia - 08h às 23h; Marisa - 09h às 23h.

Niver

De aniversário hoje a querida deputada Estadual Flora Isabel que comemora a data em vip buffet da verde cap.

Cidade

Luis Carlos Oliveira presidente do sindicato dos Jornalistas Profissionais do Piauí está em São Paulo foi para um congresso.

Medalha

O advogado Marcio Vieira Santos será agraciado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro hoje, às 18:30, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral.

O querido Nonato Castro Presidente da Equatorial fez um ano recentemente que está a frente da entidade, e vem fazendo um exelente trabalho os resultados estão a vista