Ridículo

Pessoas que não prestam serviços à sociedade andar com o pires na mão pedindo de tudo para realizar festas, jantares, sem ser para ajudar quem precisa. Coisa de dondoca pobre, demavé.





Matriz enérgica

O Ministro Bento tem falado muito sobre a questão da transição da matriz energética e está liderando esse processo no âmbito do governo federal. De acordo com o Ministro Bento, a demanda por energia deverá dobrar nas próximas 3 décadas, sendo que a partir de 2020 o MME - Ministério das Minas e Energia vai implementar o programa RenovaBio que será um dos maiores programas de transição energética voltado para o setor de transportes. Esse programa vai possibilitar a redução de emissões equivalente a 22 milhões de toneladas de CO2 por ano.

Ministro Almirante Bento do ministério das Minas e Energia, Cristina Repsol Shell Latino America, Galvão Presidente da Cia de Desenvolvimento do Estado do RJ e Valter Alencar, presidente do PSC no Estado.

Hoje

Acontece logo mais em buffet da zona Leste da verde cap, o tradicional chá da Solidariedade. O lotus Clube de Teresina é quem realiza. A diretora social da entidade, Naty Silveira, está a todo vapor cuidando da organização do evento.

Portal

Ele Vem

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vem a Teresina para lançamento de um livro. Meu Deus, no meio a tantas crises, será que o ministro se sentirá bem consigo mesmo? Vem em voo de carreira.





Os amigos Hélio Melo, Jorge Leite, Daniel, Maycon Soares e Marcelo Maia na fórmula 1 Henineken Grande Prêmio do Brasil

O amigo Hélio Melo todo feliz com seu amigo Jorge Leite

Eita flamenguista arretado, chic e gente do bem





Hélio Melo todo feliz com seus amigos





Título

A Assembleia Legislativa do Piauí vai realizar sessão solene para entregar o título de cidadania piauiense ao senhor Paulo Roberto Paulo Ziegert Júnior, de preposição do deputado Georgiano Neto. Será nesta quarta, às 9h30.

Ouvidores

Representando a Assembleia Legislativa do Piauí como ouvidor geral da Casa, o deputado republicano Gessivaldo Isaias está em Salvador (BA) participando de encontro de ouvidores. A Alepi instalou sua Ouvidoria Geral recentemente.

Cinemas Teresina

O ator e diretor Paulo Betti estará nos Cinemas Teresina nesta quinta-feira (21), às 19h30, para a 24ª edição da Sessão com Debate. O diretor e ator Paulo Betti conversa com o público sobre o filme ‘A Fera na Selva’. A obra é uma adaptação literária do escritor norte-americano Henry James. O longa narra a história de um homem que vive na esperança de presenciar em algum momento de sua vida um acontecimento extraordinário, sem enxergar as pequenas maravilhas de seu cotidiano.





O longa-metragem “Irmandade”, documentário piauiense dirigido por Juscelino Ribeiro e produzido por Alexandre Mello, da Framme Produções, que estreou na última quinta-feira (14), fica em cartaz no cinema até amanhã (20) na sessão das 14h, no Teresina Shopping. E na quinta-feira (21) estreia em São Luís, Maranhão, com exibição no Cine Lume em duas sessões, às 14h e às 19h10.



Notículas





De Portugal - Para o Piauí e tirando proveitos, ah, sabidinho!

Oitava - O salto quebrou, tá só o solado do sapatinho.

Niver - De aniversário hoje, o músico Vavá Ribeiro, Laércio Seabra e outros.

Casamento - O empresário Igor Lira vai se casar em julho de 2020 com a bonita Samila Texeira.

Coisa triste - Feio Desembargador ser preso por ser desonesto. O absurdo dos absurdos.

Bem - O Deputado Fernando Monteiro está bem, graças a Deus, pois não é que andaram matando o homem. Eita terra de muro baixo.