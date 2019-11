Clima é de discórdia entre direção do partido e vereador

A querida deputada estadual Flora Isabel, que vai aniversariar no próximo dia 29, reunirá amigos e familiares em grande estílo. Na foto com sua irmã Gilvana Gayoso





O Padre Francisco Borges na companhia deste BL, fomos no domingo em almoço festivo com estes amigos maravilhosos





Confusão

No Cidadania, ex-PPS, o clima é de discórdia entre direção do partido e o vereador Dr. Lázaro. O clima ficou tão tenso entre dirigentes e o parlamentar que a situação resultou em registro Boletim de Ocorrência na Polícia. Esperar no que vai dar essa briga.

Retorno



Vânia Guerra Pereira da Silva retorna dia 4 de dezembro da Alemanha.

Livros

Herculano Moraes está fazendo falta. Os plágios de escritores estão sem contar suas estorinhas há meses.

Carta

Minha carta para dirigir o primeiro automóvel tirei em 2005, ainda lembro como se fosse hoje. Um Fiat 147 foi o meu primeiro carro. De lá pra cá, as coisas evoluíram e agora a carteira é digital e os carros chics, são caros e de marcas.

Mobilização

Representantes de entidades sindicais se mobilizando contra a Medida Provisória 905/19, editada pelo Governo Bolsonaro, que desobriga registros profissionais no Ministério do Trabalho para o exercício profissional, entre elas jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas do Piauí está na articulação do movimento.

Dia 29 de novembro, em Parnaíba, acontece palestra com a presença do ex-ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Francisco Cláudio de Almeida Santos. O evento é promovido pelo Instituto dos Advogados Piauienses





O garoto Victor Raphael ganhou em Blumenau, Santa Catarina, o Campeonato brasileiro no salto em distância dos Jogos Olimpícos

Black Friday

Nesta sexta-feira (29) acontece no Teresina Shopping uma das liquidações mais aguardadas do ano, a Black Friday. Mais de 100 lojas estarão participando com descontos de até 70%. O Shopping ainda terá estacionamento grátis para todos os clientes. Os descontos imperdíveis são uma oportunidade para iniciar a temporada de compras do Natal. Lojas de todos os setores participam da promoção como moda, calçados, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, perfumaria, acessórios e vários outros segmentos.

De novo



O STF decidiu que ação por desvio de dinheiro público prescreve após 5 anos. Tenho é certeza que o STF não torce pela impunidade. Ah, tá, não vem que não tem.

Globo

Tá tão boazinha, será que choveu em sua rocinha?

Sacana

Não suporto sacanagem, gente escrota que até pouco tempo desse estava falido com seus postos quebrados, escapando de vendas de espetos e melancia. Agora que conseguiu voltar a roubar quer dar uma de "bon vivant".

Recebe

Tânia Miranda, sócia do Granf Clube, recebe hoje em sua house suas amigas e convivas para festa vip, que anfritrionará.

O parabéns desta quarta-feira (27) vai para a oftalmologista Marina Costa. A especialista em Catarata e Cirurgia Refrativa recebe o carinho de familiares e amigos pela passagem da nova idade.

Convite

O presidente da Academia Piauiense de Letras, Nelson Nery Costa, e o escritor professor Raimundo Dutra de Araújo convidando para o lançamento do livro "Ensaios sobre Educação: Perspectivas e vivências em pesquisa e docência". A solenidade será sábado, a partir das 10h, no auditório da Academia.