Esteve

João Tadeu esteve recentemente em São Paulo.

Pesquisas

O que tem de instituto de pesquisas sem crédito, não está escrito.

Saúde

Estou torcendo para que a conceituada advogada e presidente da Caapi, Andrea Araújo obtenha resultados positivos a favor da sua saúde.

Brawn

O amigo, Brawn Carcará esteve em Piripiri foi a serviço da FFP.

Livro

Clarissa Vilar lançará mais um livro dia 19 de março, na Livraria Anchieta.

Passa bem

O querido Carlos Mesquita fez uma pequena cirugia e passa bem, graças a Deus.

Não Deu

Nomes na festa daquela, que está sendo apelidada, de quem pode, pode. Quem não pode só se sacode.

Reunião

Próxima quarta feira tem reunião com a sócias do lótus clube de Teresina.

Quem te viu

Com a chegada da doença, Coronavírus, o povo está se cumprimentando com olhares, cotovelada, e mãos no ponto de murros.



O amigo secretário de transportes, Gustavo Aquino será um dos nossos homenageados como destaque do ano, dia 23 de abril







Casal nota dez, advogado Alexandre Magalhães e sua esposa a médica otorrino Mariana Santos, ela é a madrinha da nossa festa noite dos destaques.







Três gerações, empresário Mamede Castro, filho e neto chics e gente do bem







O Ministro João Henrique Sousa, com o querido deputado estadual Severo Neto em recente acontecimento social







A querida delegada, Daniela Barros será uma das nossas homenageadas como destaque do ano