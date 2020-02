Cara de pau

Um vereador do interior receber 4 mil reais de salário e circular de Hilux e construir casa boa são duas coisas; ou ele está roubando, ou traficando.





Deputada Federal Iracema Portella em posse para coluna durante o início de mais um ano legislativo na Câmara dos Deputados em Brasília





Vereador e secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina (Semdec), Venâncio Cardoso, em recente evento social com o filho Venancinho.

Ontem

O recesso na Assembleia legislativa do estado do Piauí teve encerramento ontem, com direto a abertura dos trabalhos legislativos

Vai ter

Carnaval de rua em Barras este ano?

Em Brasília

Ontem o Ministro João Henrique recebeu homenagem em Brasília por conta do seu aniversário.

Prefeito Firmino Filho e a deputada estadual Lucy Soares com a filha Bárbara Carvalho Soares, durante a festa de sua formatura.





Visita

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Piauí, Freitas Neto, e os diretores da instituição, Delano Rocha e Júlio César Lima Filho, farão visita técnica hoje e amanhã a empreendimentos e regiões atendidas pela entidade nos municípios de Bom Jesus e São Raimundo Nonato, no sul do Estado.

Briga

Feia de um empresário da área de quitandas com sua atual mulher. A danadinha quer cair fora do relacionamento e logo, logo, pegar sua ponta. Chama-se golpe certeiro.

Preços Baixos

O primeiro Saldão Moda Paraíba do ano acontece dia 08 de fevereiro. A tradicional promoção terá preços irresistíveis a partir de R$ 2,50 em confecções, calçados e tecidos. Será das 06h às 15h, na Guadalajara, Av. Getúlio Vargas, n°1200 – Tabuleta.

Este BL ladeado pelo vereador Venâncio Cardoso e o advogado Raul Lívio em recente clics na Verde cap





Meu amigo esteve recentemente em Sampa, mas já retornou a ativa na Equatorial





Nomes VIPs

O médico Toinho de Deus será homenageado por este BL como destaque do ano em sua profissão.

Lançamento



Hoje as 19h30 será inaugurado o mais novo espaço da artista Luciana Severo, o seu mais novo espaço infantil onde a artista plastica ministra oficinas de arte para crianças.

Bloco

O bloco do Bilical está em alta, vai desfilar dia 15 pelas ruas do centro da Verde cap.