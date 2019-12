Café com a Imprensa

O comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Tenente-Coronel Márcio Vieira Costa, comandará um café com a imprensa teresinense. O evento acontecerá no próximo dia 10 de dezembro, na sede do 25º BC. Esse colunista marcará presença.





Empresário Alex Anastácio com sua linda família na Disney





Este colunista recebendo linda e farta cesta de natal e ano novo do amigo Ricardo Brandão na Isar BMW.





O progressista Aluísio Sampaio escolheu o publicitário Caio Pinheiro para homenagear com a Medalha do Mérito Legislativo. De acordo com o parlamentar, a honraria foi entregue pelos relevantes serviços do publicitário prestados à cidade de Teresina e ao seu povo. "Um motivo de satisfação poder homenagear uma pessoa de muito talento. É de família que tem relevantes serviços à cidade de Teresina com um segmento de auxílio social e humanitário", comenta Aluísio Sampaio.







Solenidade

Acontece no próximo dia 13 na na sede do 25º BC, às 8h30, solenidade alusiva ao 102 anos do Batalhão de Caçadores, do 25 BC.

Presentes de natal

A Feira de artesanato Artes Mulheres segue no Teresina Shopping até o dia 24 de dezembro. No local é possível encontrar presentes diferenciados para este Natal como bijouterias, opalas, redes, brinquedos, bonecas, artes plásticas, arte santeira e muitos mais. A Feira funciona no piso superior em frente ao elevador panorâmico.

Reveillon



O empresário jovem Diego Oliveira vem passar o fim de ano em Teresina. Atualmente ele mora na França.

Colunista

Marketing Experience



Cândido Gomes Neto, publicitário e especialista em marketing, convida para um bate-papo hoje na UESPI às 18:00 na sala 13.

Hoje

O empresário João Vicente Claudino será homenageado em São Luís pela câmara dos deputados estaduais.

Este colunista entrevistando a delegada Daniela Barros para o programa de tudo um pouco do próximo sábado.





O Presidente do Sindicato dos Delegados, Higgo Martins, e demais delegados de polícia estiveram presentes na sala da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí com a participação de várias entidades representativas e deputados estaduais para solicitar a retirada de urgência da reforma previdenciária proposta pelo Governo Estadual por considerar que o texto é mais grave que a reforma previdenciária apresentada pelo Governo Federal e tão criticada pelo Governador Wellington Dias.