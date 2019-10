Bastante prestigiada, ontem, a sessão solene na ALEPI

Cidadania

Bastante prestigiada, ontem, a sessão solene da Assembleia Legislativa do Piauí para entrega do título de cidadão piauiense ao ministro do Superior Tribunal Justiça (STJ), Paulo Dias de Moura, de proposição do deputado emedebista Henrique Pires. O ministro também foi homenageado pelo judiciário do Piaui com a comenda do Colar do Mérito Judiciário, que é a principal homenagem concedida pelo judiciário piauiense.





O conceituado advogado Odonias Leal com os dois filhos, advogados Odonias Filho e Eliezer





Dia 5 de novembro, às 10h, será a posse dos novos conselheiros do Conselho Estadual de Cultura, que terá como presidente eleito em substituição ao Cineas Santos, o advogado Nelson Nery Costa, atual presidente da Academia Piauiense de Letras.





Nos cinemas

Os Cinemas Teresina realizam com exclusividade a pré-estreia do premiado longa-metragem ‘A Vida Invisível’, nos dias 1º e 2 de novembro, às 21h20. Outra pré-estreia do cinema é o documentário ‘Meu Amigo Fela’, com sessão no domingo (03), às 10h30. Ainda chegam aos Cinemas Teresina os filmes ‘A Família Addams’, ‘O Exterminador do Futuro - Destino Sombrio’ e ‘Maria do Caritó’.

Boa

Sancionada a lei que fixa prazo de 30 dias para diagnóstico de câncer, após a primeira suspeita do médico, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A sanção foi do vice-presidente Hamilton Mourão, no exercício da Presidência da República. Merece aplausos.

Diego Oliveira de férias em Teresina. Ele mora na França, chic





Baile I

Neste primeiro dia do mês de novembro acontecerá o Baile dos Diários, encerrando a temporada 2019, projeto da Orquestra Tamoio. O ingresso é a compra de uma cesta básica que vai ajudar comunidades carentes de Teresina. O baile será no Clube dos Diários a partir das 21h.

Baile II

Neste Baile dos Diários reunirá todas as gerações numa festa regada a clássicos da música popular e aula-show de dança. Abre a noite, um Duo de Câmara com Wilker Marques e Zaqueu Sousa tocará os clássicos da música instrumental brasileira. A noite, comandada por Chandelly Kidman, terá ainda a Orquestra Tamoio e aula-show do professor Sansão, com participação especial da Cia. José Nascimento. O Baile dos Diários se consolida como o espaço de resgate de uma tradição - o prédio do Clube dos Diários, inaugurado em março de 1927, abrilhantou os anos 30 na capital com encontros e festas de artistas e intelectuais.

Novembro azul

Uma sessão solene dia 6 de novembro deve ser realizada pela Assembleia Legislativa para debater a campanha "Novembrinho Azul", de combate as doenças urológicas. O requerimento é de autoria do deputado republicano Gessivaldo Isaias.

Jacinta é cantora de jazz com carreira internacional e sete discos no mercado, editou na Blue Note Records e foi galardoada com disco de ouro pelo seu disco Tribute to Bessie Smith







Na noite de quarta-feira (30), os Cinemas Teresina realizaram a II Mostra de Cinema Piauiense. Foram exibidas as produções locais ‘A Irmandade’ e ‘Aurora’ seguido de debate com os diretores Juscelino Ribeiro e Robinson Levy e os produtores Alexandre Mello e Célia Lopez, dos respectivos longas. A exibição foi um sucesso com sessão esgotada.







Clima natalino

A partir do dia 2, sábado, toda a magia do Natal chega ao Teresina Shopping com a abertura da decoração. Já a chegada do Bom Velhinho será em grande estilo. Ele aterrissa no Teresina Shopping no dia 3 de novembro, a partir das 17h. A festa será no estacionamento externo da entrada quatro, com espetáculo nacional, show musical dos palhaços Bolim Bolão, carreata pela cidade e a tradicional Parada de Natal pelo mall. Uma das atrações principais é o espetáculo do grupo nacional Ligia Aydar, ‘A Fábrica de Presentes do Noel’ com uma linda e encantadora história de Natal.

Concerto duplo

Neste domingo (3), o Concertos Matinais do mês de novembro conta com uma abertura dobrada! Terá o concerto “Dois em Um”, sendo a primeira parte com o violonista Cauã Canilha, e a segunda, com o Acochar Jazz Trio, dividindo o palco do Palácio da Música às 11h da manhã, com entrada franca. Na primeira parte da apresentação, Cauã Canilha apresenta um programa dedicado ao violão solo de concerto.

BetoBETOBeto Loyola