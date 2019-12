Deputada Iracema Portella em audiência com o ministro Dias Toffoli, no STF tratando de assuntos da Procuradoria da Mulher.





Amigo colunista, Péricles Mendel logo mais recebe em torno da sua mudança de idade. Parabéns!





Casal de empresários, Mamede e Miriam Castro sempre em alta na área do turismo





Cinemas

Nessa semana entram em cartaz nos Cinemas Teresina a comédia ‘Um Amante Francês’, o suspense ‘Entre Facas e Segredos’ e a estreia do especial ‘Roberto Carlos em Jerusalém’. O filme do cantor terá sessões especiais às 19h10 na sexta, sábado e domingo.

Niver

O confrade Péricles Mendel reúne hoje em buffet da zona leste de Teresina amigos e colunáveis para comemorar seu aniversário. Péricles que é um querido amigo. Sucesso, pontificarei.

Grato pelos mimos

Obrigado a Miracéu Turismo, Humana Saúde, Isar, The FM, pelas lembranças enviadas e desejando boas festas.

Confraternização

A amiga Socorro Mapurunga vai reunir funcionários e colaboradores na próxima sexta feira para se confraternizarem.

Oscar do ano

Teresina ganhou projeto do ano! Prêmio para PPP de Iluminação Pública. O Óscar das PPPs. Mais um título de gestão pública de excelência para PREFEITURA DE TERESINA.

Mais uma conquista

Hoje este colunista presenteia a si próprio com um novo BMW, um mais que merecido mimo de Natal para quem trabalha dia e noite no rádio, portal, TV e jornal retratando a sociedade. Agradeço aos amigos, meus leitores, ouvintes e telespectadores que só contribuem para o crescimento de nosso trabalho de décadas no colunismo social, mas que está sempre em alta. A todos um kiss especial!

Deputado Estadual Júlio Arcoverde, durante confraternização com sua equipe





ADH

A ADH realizará a entrega coletiva do Oficio de Liberação de Hipoteca para mutuários agendados dos conjuntos habitacionais: Mocambinho I, II e III, Parque Piauí, Saci, Angelim, São Joaquim, Itararé I e II, Novo Horizonte, João Emílio Falcão, Cintia Portela, Bela Vista I, União I e II (Teresina), Cristo Rei (Três Andares), Primavera, Boa Esperança, Itaperú e Cabral. Os mutuários que receberem ligações ou mensagens das atendentes deverão comparecer para receber seus documentos no dia 17 de dezembro às 19h na quadra da ADH.

Réveillon

Muitos Piauienses escolheram várias cidades do Nordeste para passar a virada do ano, em destaque, Fortaleza, Salvador e Aracaju.

O presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brown Carcará e sua esposa Nilfrania, durante a festa de encerramento dos melhores do Brasileirão 2019 no Rio.